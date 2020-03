Durva eséssel indul a hét Európában

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A tengerentúli tőzsdék végül nagyobb eséssel zárták a pénteki kereskedést, Ázsiában is eséssel indult a hét, miután a befektetőket a koronavírus globális terjedése és a járvány gazdasági hatásai aggasztották, a hangulatot tovább ronthatta a Fed jegybankárjának nyilatkozata is, miután James Bullard szerint az Egyesült Államokban a munkanélküliségi ráta elérheti a 30 százalékot is. Európában durva eséssel indult a hét, a német és a francia tőzsde közel 5 százalékos mínuszban nyitott. A magyar tőzsde is nagyot esett a piacnyitás után, a blue chipek kivétel nélkül lejjebb kerültek.