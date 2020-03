Tépik a DAX-ot, felpattantak az európai tőzsdék

Kedden délelőtt tették közzé a márciusi, előzetes európai beszerzési menedzserindexeket: az előzetes adatok alapján a francia kompozit beszerzési menedzserindex a februári 52 pontról 30,2 pontra szakadt be, ami új történelmi mélypont a mutatóban. Előzetesen a szakemberek számítottak csökkenésre a koronavírus miatt, de még a 38 pontos várakozást is jelentősen sikerült alulmúlni. A francia előzetes bmi után a német előzetes beszerzésmenedzser index is jelentős csökkenést mutatott. A feldolgozóiparba ugyan csak 2,3 pontos visszaesést láthatunk a februári 48 pontról, és a 39,6-os előzetes elemzői várakozást is túlteljesítette az index, a szolgáltatásoknál ugyanez nem mondható el - ott 34,5-es szintet láthatunk, az előzetes várakozás 42,3 volt, a februári szám pedig 52,5. Ezután publikálta a Markit az eurozóna előzetes adatát is: a feldolgozóipar az egész valutaövezetet illetően is felülmúlta a várakozásokat: az eurózóna feldolgozóipari beszerzési menedzserindexe mindössze 44,8 pontra esett vissza a februári 49,2-ről. A szolgáltató szektor azonban szenvedett: 28,4 ponttal a mutató 24,19 pontot esett a februári adathoz képest - a várakozás itt 39 pont volt. A drámai beszerzési menedzserindexek ellenére az európai részvényindexek továbbra is jelentős emelkedést mutatnak ma, a CAC40 4,3 százalékos erősödése mellett a milánói börze 5,7 százalékkal került feljebb, míg a DAX 5,3 százalékot erősödött.