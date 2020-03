A Dow vezetésével emelkednek a tengerentúli tőzsdék

Durva mozgásokat látunk ma a tengerentúli tőzsdéken, a Dow 3,6 százalékos pluszban is járt már, majd lenézett 0,8 százalékos mínuszban, most pedig ismét emelkedik, az index 2,4 százalékkal került feljebb. A S&P500 esetében is hasonló a helyzet, az index 2,22 százalékos plusz után, 1,6 százalékos mínuszban is járt, most pedig 0,7 százalékos az emelkedés.