Lefordultak a tengerentúli tőzsdék

Olvadnak a nyitás után pluszok az amerikai tőzsdéken, a Dow 3,6 százalékos pluszban is járt, azonban mostanra csaknem teljesen elolvadt az index korábbi emelkedése, 40 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb az index. A S&P 500 már lefordult, korábban 2,2 százalékos is volt a plusz, azonban mostanra 0,4 százalékos esést látunk az indexen. A Nasdaq is mínuszban jár már, az index 0,8 százalékkal került lejjebb.