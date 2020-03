Örökre megváltozik a világ - Mibe érdemes most fektetni?

Sokak szerint a koronavírus miatt a világ már soha nem lesz olyan, mint a járvány előtt. Olyan gátak szakadnak át, amik kimozdítanak minket a korábbi megszokásainkból, ez pedig arra is hatással lesz, mit, milyen mennyiségben és milyen formában fogyasztunk majd. Mutatunk néhány részvényt, amikkel a fogyasztói szokások megváltozásán keresztül profitálhatunk.

Microsoft

Mi a sztori?

A Microsoft az egyik olyan globális nagyvállalat, amelynek az üzleti modellje egy recesszió alatt is relatíve ellenálló, mivel a cég bevételeinek nagy része szerződéshez vagy előfizetéshez kötött, így a felhő alapú Office 365, a vállalatirányítási szoftver, a Dyanamics vagy a Microsoft cloud computing platformja, az Azure. A globális koronavírus-járvány alatt korábban soha nem látott mértékben nőtt egy másik szolgáltatás, a cég csapatmunkaközpontja, a Teams iránti igény, a Microsoft múlt héten jelentette be, hogy a tavaly novemberi 20 millióról mostanra 44 millió fölé nőtt a napi aktív felhasználók száma, egy hét alatt 12 millió volt a növekedés. Azon a héten minden nap meghaladta a 900 millió percet a meeting- és híváspercek száma. A Teamset a Fortune 100 cégek közül 93 használja, a platform 181 piacon, 53 nyelven érhető el. Persze a Teams-felhasználók számának megugrása nem közvetlenül váltható bevételre, de egyrészt újabb lánccal köti magához a Microsoft a felhasználókat, másrészt annyival is kevesebben használják a konkurencia, mint a Slack vagy a Zoom alkalmazásait. És ha már hozzáláncolás: a 2015-ben piacra dobott Windows 10 már világszerte több mint egymilliárd eszközön fut.

Egy másik vonzó dolog a Microsoftban, az erős mérleg és a hatalmas készpénzállomány. A vállalat 134 milliárd dollár készpénzen ül, ezzel szemben „csupán” kevesebb, mint 70 milliárd dollár adósság áll. A brutális készpénzállomány egyrész segít átvészelni a következő, minden vállalat számára nehéz időszakot, másrészt megágyazhat a válság utáni időszak fejlesztéseinek vagy akár akvizícióinak is.

A kilátások sem néznek ki rosszul, a további növekedésnek egy új termék ágyazhat meg, március végén ugyanis a Microsoft bejelentheti, hogy az eddig csak a vállalkozások számára elérhető Windows 365-öt (ebben van benne az Office 365, a Windows 10 Enterprise stb.) a lakossági felhasználók számára is elérhetővé teheti.

Összességében azonban nem szabad elfelejteni, hogy a következő negyedévekben vélhetően a Microsoft eredményére is hatással lesz a járvány, hiszen a vállalati csődök következtében akár jelentős számú felhasználót veszíthet a cég, és lehetnek olyan felhasználók is, akik a romló gazdasági környezetre reagálva mondják fel szerződéseiket, előfizetéseiket.

Hogy néz ki az árazás?

A részvényárazások most eléggé képlékenyek, és nem csak azért, mert az elemzői várakozások frissítése igencsak nagy késéssel követi le a folyamatokat, de azért is, mert gyakorlatilag minden mozgásban van, nehéz megmondani, hogy V, W, L vagy mint ahogy Roubini gondolja, I-alakú lesz a válságból való kilábalás.

Az elemzők 2021-re 6,25 dollár egy részvényre jutó eredményt várnak, az alapján 23,7-es P/E-ráta adódik.

Jelenleg 32 elemző vételre, 2 tartásra ajánlja a Microsoft részvényeit, eladás ajánlás nincs a Reuters adatbázisában. A célárak átlaga relatíve magasan, 191 dolláron ragadt, az közel 25 százalékkal magasabb, mint a keddi záróár. Az elemzők rendkívül megosztottak, van 133 és 210 dolláros célár is.

Mit mutat a grafikon?

Erős idén a Microsoft részvénye, a keddi 9 százalékos emelkedéssel a Microsoft idén csupán 6 százalék mínuszban áll, miközben az S&P 500 25 százalékkal került lejjebb. A hét elején 133 dolláron fontos támaszszintről pattant fel az árfolyam, a következő ellenállás 153 dollár környékén húzódik, illetve érdemes figyelni a történelmi csúcsról húzott csökkenő trendvonalat is, ha azt áttöri az árfolyam, akkor nagyobb tér nyílhat meg felfelé.

Alphabet

Mi a sztori?

Az Alphabet is azok közé a cégek közé tartozik, amelyek hatalmas készpénzállományon ülnek, ez pedig ellenállóvá teheti őket egy válságban, és új növekedési lehetőségeket teremthet a válság után. Az Alphabet készpénzállománya (készpénz és készpénz ekvivalens) közel 120 milliárd dollár, ráadásul az adósságállomány 5 milliárd dollár alatt áll, vagyis a nettó készpénzállomány közel 115 milliárd dollárt tesz ki. További pozitívum, hogy a vállalat magas profitmarzsokkal működik, az elmúlt években 20 százalék felett állt a nettó profit marzs, ez is egyfajta védettséget jelent egy válságban.

A Google keresések, a YouTube videónézés és a vállalat egyéb szolgáltatásainak forgalma sok esetben rekordszintre ugrott az elmúlt napokban, ez pozitív, kérdés azonban, hogy képes-e a vállalat bevételre és profitra váltani a megugró forgalmat. A vállalat bevételeinek több mint 80 százaléka származik a keresési és a YouTube hirdetésekből, így nyilvánvalóan egy mély és elnyúló gazdasági válság érzékenyen érintené az Alphabetet is, hiszen a vállalkozások világszerte csökkenthetik reklámköltéseiket.

Hogy néz ki az árazás?

Az Alphabet-részvényeket 36 elemző vételre, 5 pedig tartásra ajánlja. Az elemzői célárak átlaga 1581 dollár, ami 36 százalékkal magasabb, mint a keddi záróár.

Az elemzők 2021-re 61 dolláros egy részvényre jutó eredményt várnak, az, és a keddi 1130 dolláros árfolyammal számolva 18,5-ös P/E-ráta adódik, ami kifejezetten vonzó egy a jövő kihívásaira alapvetően jól pozícionált, nagy bevétel- és profitnövekedéssel jellemezhető, hatalmas készpénzállományon ülő vállalat részvényéért.

Mit mutat a grafikon?

Rendkívül túladottá vált az Alphabet is az elmúlt napokban, onnan jött a keddi felpattanás. A következő technikai szint 154 dollár körül húzódik, és érdemes figyelni, hogy az elmúlt egy hónap csökkenő trendjéből ki tud-e törni az árfolyam.

Zoom

Mi a sztori?

Az 1130 milliárd dollár piaci kapitalizációjú Microsoftnál és a 778 milliárd dolláros Alphabetnél jóval kisebb, 38 milliárd dollár piaci értékű Zoom volt az elmúlt hetek egyik sztárja, nem csak a cég alkalmazásait használók, de a befektetők körében is. A cég alapvetően video alapú kommunikációt lehetővé tevő platformját világszerte vállalatok és magánszemélyek is használják. Listánkra a cég, és a vállalat részvénye körüli hype miatt került fel, összességében azonban egy kifejezetten drága részvényről van szó, az árfolyamba a jövőbeni várható növekedésen túl felvásárlási potenciál is be van árazva. Sokak szerint a koronavírus mindent megváltoztat, most törnek át a gátak abban, hogy a vállalatok a jövőben hogyan kommunikálnak majd az alkalmazottaikkal, partnereikkel, ebben lehet eszköz a Zoom alkalmazása, a HD audio/video platform akár 1000 résztvevős online konferenciák megtartását is lehetővé teszi, integrált a Skype-pal és a Slack-kel is, Outlook, Gmail vagy iCal segtíségével is ütemezhetők a meetingek, így a legnagyobb vállalatok igényeit is kiszolgálja

Hogy néz ki az árazás?

A Zoom minden árazási mutató alapján kifejezetten drága, az elemzők által 2021-re várt 1,2 milliárd dollár árbevétel alapján a P/S-ráta közel 32-es, az elemzők 2021-re részvényenként 58 cent profitot várnak, a részvényárfolyam pedig tegnap 135 dolláron zárt, ezek alapján 233-as P/E-rátán forog a Zoom. Ilyen árazás mellett nem meglepő, hogy a vállalat részvényeire egyre kevesebb az optimista elemző, már csak 7 elemző ajánlja vételre a Zoom részvényeit, 13 elemző tartást, 2 pedig eladást javasol. A Zoomnál kicsit előre szaladtak a befektetők/lemaradtak az elemzők, a célárak átlaga 108 dollár, ami most már 20 százalékkal alacsonyabb, mint a keddi záróár.

Mit mutat a grafikon?

Miközben a világ részvénypiacai idén nagyot estek, a Zoom árfolyama a keddi 9 százalékos eséssel együtt is 115 százalékot emelkedett, tegnap már 166 dollár fölé ugrott, onnan fordult le. További esésben a 135 dollár körüli szintet érdemes figyelni.

Walt Disney

Mi a sztori?

A cégben a fantázia most egyértelműen a streaming-szolgáltatás, a Disney+ felhasználóinak a száma tovább emelkedhet azokban a régiókban, ahol a koronavírus miatt karanténba kényszerülnek az emberek. Ráadásul a koronavírus felgyorsíthatja az elmúlt években már jellemző folyamatot, hogy egyre többen hagyják el a kábeltévé szolgáltatókat (cord cutting), és választanak online szolgáltatót, mint a Disney.

További pozitívum, hogy a vállalat magas marzsokkal működik, az operatív marzs 20, a nettó profit marzs jellemzően 15 százalék felett alakult.

Persze a Disney sem immunis a koronavírus-járványra, a vállalat több parkját (Florida, Kalifornia) bezárta és több filmjének bemutatóját elhalasztotta, ráadásul a vállalat sportcsatornája, az ESPN akár több százmillió dollár reklámbevételtől eshet el, mivel világszerte leálltak a sportesemények.

Hogy néz ki az árazás?

2021-re az elemzők 5 dollár egy részvényre jutó eredményre számítanak, az alapján 19,6-os P/E-rátán forognak a vállalat részvényei. A célárak átlaga 145 dollár, ami 48 százalékkal magasabb, mint a keddi záróár. Jelenleg 21 elemző vételre, 6 pedig tartásra ajánlja a Disney papírjait, eladás ajánlás nincs.

Mit mutat a grafikon?

A Disney árfolyama idén már több mint 30 százalékot esett, egy fontos, 80 dollárnál húzódó szintről pattant, felfelé a 98, még feljebb a 108 dollár körüli szintet érdemes figyelni.

Netflix

Mi a sztori?

A cég a videostreaming királya lett az elmúlt években, és az egyik olyan cég lehet, ami profitál abból, hogy koronavírussal érintett régiókban az emberek nem hagyják el az otthonaikat, de abból is profitálhat, ha a válság elmúltával a streaming szolgáltatások még népszerűbbek lesznek, mint a krízis előtt. A Netflix letöltései globálisan alaposan megugrottak, elsősorban olyan régiókban volt jellemző a Netflix-app első alkalommal történő letöltésének és a streamelés felfutásának, amelyeket első körben érintett a koronavírus terjedése (Hongkong, Dél-Korea), de Olaszországban és Spanyolországban is megugrottak az app-letöltések.

A Netflix problémája hasonló a Disneyéhez, és nyilván minden tartalomszolgáltatóéhoz, hogy a következő hónapokban szünetelnek a filmforgatások, egyre kevesebb lesz az új tartalom, ez visszavetheti a növekedést, ráadásul a nehéz anyagi helyzetben lévő felhasználók vissza is mondhatják a szolgáltatást.

Hogy néz ki az árazás?

Jelenleg 27 elemző vételre, 9 tartásra, 6 pedig eladásra ajánlja a vállalat részvényeit. A célárak átlaga 367 dollár, ami 3 százalékkal magasabb, mint a keddi záróár. A Netflix papírjai kifejezetten drágák, a piaci szereplők a bevételek és a profit masszív növekedését árazzák, az elemzők 8,39 dollár egy részvényre jutó adózott eredményt várnak 2021-re, az alapján 42-es P/E-ráta adódik.

Mit mutat a grafikon?

A koronavírus-járvány miatt a Netflix papírjainak az árfolyama is nagyot esett március eleje és közepe között, akkor azonban szinte pontosan a tavaly december közepi mélypontról jött a felpattanás, így mostanra a Netflix árfolyama idén már 10 százalék pluszban áll.

Amazon

Mi a sztori?

Nem kérdés, hogy a globális járvány, a tömeges boltbezárások miatt felpörög az online értékesítés, olyannyira, hogy a világ legnagyobb online kiskereskedője, az Amazon is csak nehezen tud megbirkózni a kereslet növekedésével. A trend pedig folytatódhat, az online vásárlások aránya tovább emelkedhet, és nem csak az átmeneti időszakban, amíg a vásárlók a bizonytalanság miatt nem járnak majd üzletekbe, a következő hónapokban biztosan, de vélhetően később is az elsőszámú élelmiszer-, egészségügyi- és háztartási áru kiskereskedő lehet több országban is az Amazon, a cég dominanciája tovább nőhet a következő években (az amerikai e-kereskedelmi piacon 40 százalék a részesedése).

A koronavírus-járvány felgyorsíthatja az olyan üzletek elterjedését, amelyekben nem kell fizikai kontaktust létesíteni bolti alkalmazottakkal, és készpénzes vagy kártyás fizetés nélkül is távozhatunk. Az Amazonnak van ilyen szolgáltatása, a Just Walk Out, amelyet nem csak saját üzleteiben vezet be, de a konkurenciának is kínálja, ez lehet az Amazon új, több milliárd dolláros üzlete.

És még egy lehetőség: a válság felgyorsíthatja a vállalatok digitalizációját, ezek kiszolgálására ott az Amazon Web Services, a vállalat leggyorsabban növekvő és legprofitábilisabb szegmense.

A koronavírus az Amazont is érinti, a 24-48 órás kiszállítást kínáló Prime szolgáltatás mostanra olyannyira belassult, hogy akár több mint egy hónapot is várni kell az ügyfeleknek, mire megkapják az áruikat. Egy másik negatívum, hogy miközben a pánikvásárlások miatt az aktuális negyedév még bombaerős lehet az Amazonnál, később, amikor visszaállnak a vásárlások a „normális” szintre, jöhetnek gyengébb negyedévek, erre is érdemes felkészülni.

Hogy néz ki az árazás?

P/E-alapon sosem volt olcsó az Amazon, most sem az, az elemzők 2021-re 39,9 dolláros EPS-re számítanak, azzal számolva 48,6-os P/E-ráta adódik, a piaci szereplők a globális e-kereskedelmi piac nagy részének bekebelezését árazzák. A célárak átlaga 2414 dollár, ami 25 százalékkal magasabb, mint a keddi záróár. A céget követő elemzők közül 49 elemző vételre, 2 pedig tartásra ajánlja a vállalat papírjait, eladás ajánlás nincs.

Mit mutat a grafikon?

Az Amazon idei árfolyamelmozdulása jól mutatja, hogy mit gondolnak róla a befektetők, miközben az S&P 500 25 százalékot veszített az értékéből, addig idén az Amazon árfolyama 5 százalékot emelkedett, Ha folytatódik az emelkedés, akkor a 2045 dollár körüli szintet érdemes figyelni, azon a szinten a múltban több alkalommal elakadt az emelkedés.

