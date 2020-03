A startupokat sem kíméli a gazdasági sokkhatás: sok múlik az állami programokon

A startupok „normál” gazdasági körülmények között is rendkívül ingatag lábakon állnak, egy extrém gazdasági sokk őket sem kíméli. A finanszírozó tőkealapok pénzére most nagy szükség lesz, hogy a startupok átvészeljék a gazdasági lassulás időszakát - mondta a Portfolio-nak Galácz Ábel, a Lead Ventures Alapkezelő alapítója. A kockázati tőkebefektető szerint nagyon sok múlik a kidolgozás alatt álló, kisvállalkozásokat segítő állami programokon.

A jelenlegi, borús kilátásokkal terhelt gazdasági helyzetben keveseknek jut eszébe a startup-szcéna. Mennyire tudtak a hazai startupok felkészülni erre? Van ebben az értelemben bármilyen különbség egy "hagyományos" vállalkozással szemben?

A startupok „normál” gazdasági körülmények között is rendkívül ingatag lábakon állnak, egy extrém gazdasági sokk persze őket sem kíméli. Ebben a helyzetben jó hír, hogy a startupokat finanszírozó tőkealapok rengeteg száraz puskaporral, azaz tőkével rendelkeznek. Erre a pénzre most nagy szükség lesz, hogy a startupok átvészeljék a gazdasági lassulás időszakát, ám ehhez az is kell, hogy a befektetők merjék vállalni a megnövekedett kockázatot.

Milyen konkrét problémákat érzékelnek a startupok az elmúlt egy hónapban? Tipikusan mely területeken dolgozó cégek vannak nehéz helyzetben?

A gazdaság fékezése a legtöbb termékkategóriában fogyasztás csökkentést illetve halasztást eredményez, a vállalati partnerekkel dolgozó, B2B fókuszú startupok pedig a nagyvállalatok fejlesztési programjaik halasztását vagy leállását tapasztalják meg. Rövid távon a B2C szegmensben például a sharing modellt építő cégek kaphatják a legnagyobb ütést.

Eltérő lehet a hatás a startup fejlettségi szintjétől függően is: a kezdeti fázisban levő csapatok eleve „burokban” vannak, még esetleg piacra sem léptek, a külső turbulencia, ha nem húzódik el, kevésbé hat rájuk. A scaleup fázisban levő cégek kitettsége nagyobb, ezek a cégek már túl vannak a termékfejlesztés fázisán, most futtatnák fel az értékesítésüket, számukra elengedhetetlen a támogató piaci környezet. Ezen cégek esetében különösen nagy szerep hárul a befektetőikre és azok finanszírozási képességére.

Mennyire jelenthet megoldást számukra a távmunka, vagy akár elbocsátásokkal is lehet számolni?

A távmunka jópár startup esetében már a krízis előtt is bevett gyakorlat volt, az elmúlt években egyre több céggel találkoztunk, akik „remote” elven működnek, nincs is nagyobb irodájuk. Ebből a szempontból tehát a startupok kifejezett előnyben vannak a gazdaság hagyományos szereplőivel szemben.

Mennyire vetheti vissza egy több hónapig tartó gazdasági válság a hazai, egyre izmosabb startup-szcéna fejlődését

A kidolgozás alatt álló, kisvállalkozásokat segítő állami programokon nagyon sok múlik. Ezen túl a helyzet kulcsa a stratupok befektetőinek kezében van. Az alapkezelők akár lehetőségként is tekinthetnek a mostani helyzetre, ha hajlandóak felvállalni a bizonytalan helyzettel járó magasabb kockázatot. Hosszabb időre visszatekintve azt látjuk, hogy válságidőszakban tett befektetések a legjobb hozamúak, ez mind a tőzsdéken, mind a kockázati tőke piacokon áll.

Különösen azok az alapok lesznek pozícióban, akik több körben, nagyobb összeggel tudják támogatni portfolió cégeiket.

Van olyan magyar startup, aki eredményesen jöhet ki ebből az időszakból?

Eddig minden válság után erőteljes fellendülés kezdődött, az igazán fontos kérdés tehát az, hogy a válság hoz-e fundamentális változást a piaci szereplők magatartásában, preferenciáiban. A társas értintkezés, a fogyasztás, az oktatás már jópár éve menetel a digitális tér felé – tegyük hozzá, ezt mind szilicium völgybeli startupok tették lehetővé - a mostani krízis ezeket a folyamatokat fogja tovább erősíteni.

Várakozásaink szerint számos cég fog például rádöbbenni arra, hogy a távmunka sok esetben hatékonyabb az irodainál. A kommunikáció és a fogyasztás további digitalizációját támogató, felhasználóbarát megoldásokat kínáló cégek lehetnek nyertesei ennek az időszaknak, ezen a területen több magyar megoldást is látunk.

A krízis időszak ellátási lánc problémái világítanak rá továbbá a management szoftverek jelentőségére is (pl ERP, CRM), ilyen rendszereket fejleszt több hazai startup már kis és középvállalkozások számára is.

