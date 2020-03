Bill Gates: elmondom, mit tennék a koronavírus ellen, ha én lennék az elnök

Bill Gates elmondta, mit tenne, ha ő lenne az Egyesült Államok elnöke, a Microsoft társalapítója azt priorizálná, ha az emberek továbbra is otthon maradnának, hogy a vírusos megbetegedések száma ne nőjön tovább.

A tiszta üzenet az lenne, hogy nincs választásunk, csak az elszigeteltség fenntartása, és ez egy ideig még így is lesz. Kína esetében nagyjából 6 hét volt, úgyhogy erre kell felkészülnünk

– mondta el Gates a TED kurátorának, Chris Andersonnak kedden.

