Egyszer az életben van olyan vételi lehetőség a tőzsdéken, mint most

A piaci szereplők az elmúlt hetek részvénypiaci esése után megosztottak, van, aki szerint elképzelhető a további esés, míg mások úgy vélik, hogy az esés ritkán látott vételi lehetőséget jelent. Ezen a véleményen van Ariel Investments elnöke is, aki úgy véli, hogy egyszer az életben van olyan vételi lehetőség a tőzsdéken, mint a mostani.

Az elmúlt hetek tőzsdei esései után nagyon megosztottak a piaci szereplők, van, aki szerint messze még az alja, és lesznek még nagy körök lefelé, van, aki szerint pedig már most kell beszállni. Az utóbbiak táborát erősíti az Ariel Investments elnöke is, John Rogers szerint a nagy részvénypiaci esés olyan vételi lehetőséget jelent, ami csak ritkán adódik, és a befektetőknek érdemes lehet megragadni mindezt.

A befektetési társaság vezetője a CNBC-nek elmondta, hogy szerinte talán egyszer az életben van ilyen vételi lehetőségek a tőzsdéken, mint most. Rogers felidézte a legendás befektető, John Templeton szavait, aki szerint akkor érdemes vásárolni, amikor csúcson van a pesszimizmus, egyesek pedig pontosan így viszonyulnak a piacokhoz, a korábbi eladási hullám után.

Bár a Dow és az S&P500 az elmúlt két kereskedési napot emelkedéssel tudta zárni, azonban az indexek nagyon messze járnak a februári csúcsaiktól, miután a koronavírus, és a járvány hatása miatt alaposan visszaeshetett az üzleti aktivitás. Rogers kiemelte, hogy az Ariel közel negyvenéves története során már 1987-ben és 2008-ban is felhívta a figyelmet a ritkán adódó vételi lehetőségre, és jelenleg úgy véli, hogy a mostani helyzet is alkalmas arra, hogy kihasználjuk a volatilitást, illetve a piacon adódó vételi lehetőséget.

A piaci szereplők közül nem Rogers az egyetlen, aki meglátta a kínálkozó vételi lehetőséget, a neves befektető, Bill Miller élete egyik legjobb vételi lehetőségeként írta le a mostani részvénypiaci zuhanást, míg az ismert hedge fund menedzser, Bill Ackman a fedezeti pozíciói lezárása után több mint kétmilliárd dollár értékben vásárolt a részvénypiacokon.

A ’’kötvénykirályként’’ is emlegetett Jeffrey Gundlach is keresi a lehetőséget a piacon, Gundlach szerint érdemes szárazon tartani a puskaport, a befektető emellett azt is hozzátette, hogy a péntek és a hét eleje óta kevésbé negatívan ítéli meg a részvénypiacokat, mint ahogyan azt korábban tette, és a korábbi, nettó short pozícióját csökkentette.

