Svájcban is megrohanták az aranykereskedőket

Jelentősen megnőtt az elmúlt napokban a kereslet világszerte a fizikai arany iránt. A jegybankok és a kormányok hatalmas mentőcsomagjai ellen jó védekezési lehetőséget biztosít a sárga nemesfém, azonban a koronavírus miatti korlátozások okán egyre nehezebb hozzájutni az aranyhoz fizikai formájában, azonban a tőzsdén bármikor tudunk vásárolni belőle.

Egyre több hír jelenik meg annak kapcsán, hogy a világ tehetősebb emberei fizikai aranyba szeretnék fektetni a pénzüket. Ezzel csak egy probléma van, hogy jelenleg igen nehéz hozzá jutni fizikai szinten a sárga nemesfémhez.

Tegnap beszámoltunk róla, hogy Magyarországon is nagyon megszaladt a kereslet a kézzel fogható arany iránt, a BÁV üzleteiben alig egy hét alatt a teljes készletet felvásárolták. Valóban ennyire kevés arany van a piacon, hogy nem tudják ellátni a hirtelen megugró keresletet? A válasz nyilvánvalóan nem, csak a koronavírus okozta korlátozások miatt szállítási nehézségek léptek fel, ezért alakult ki egyes helyeken hiány a sárga nemesfémből.

Ami pedig a keresleti oldalt illeti, a Fed hétfőn bejelentett felső határ nélküli likviditáspumpája, és az egymás után elfogadott hatalmas állami mentőövek megnövelték az arany iránti keresletet, félve a pénz potenciális jövőbeli leértékelődésétől.

Svájci aranykereskedők is arról számolnak be, hogy jelenleg extrém nehéz fizikai aranyhoz jutni, ugyanis a legtöbb aranykereskedő a járványkorlátozások miatt zárva tart, és a nagy aranyöntödék mivel épp az olasz határ közelében helyezkednek el, ezért jelenleg határozatlan időre bezárták kapuikat. A kontinensek és országok között is igen megnehezült az arany szállítása, miután a légiforgalom igen komolyan korlátozva van. A hétköznapi vásárlók tipikusan 1 kg-nál kevesebb aranyat vásárolnak, melyhez azonban kénytelenek megvárni a nagy svájci aranyöntödék újranyitását.

Az elmúlt napokban nagyot emelkedett az arany árfolyama, ugyanis az amerikai jegybank korlátlan likviditás nyújtását helyezte kilátásba, mellyel levette a terhet a sárga nemesfémről, ugyanis a nehéz helyzetbe kerülő befektetők már az arany eladásán kívül is könnyebben tudnak tőkéhez jutni. A tőzsdén kereskedett papíraranyhoz jóval könnyebb jutni ezekben az időkben, mint fizikai mivoltában. Az emberek a legtöbb brókercégnél online tudnak fizikai aranyat tartó alapok befektetési jegyeiből vásárolni.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 19. A koronavírus ellen szánt gazdasági gyógyszerek az aranyat repíthetik a fellegekbe

Címlapkép: Emmanuele Contini/Getty Images