125 milliárd dollárt bukott a világ legnagyobb vagyonalapja a tőzsdei összeomláson

A világ legnagyobb vagyonalapjának számító norvég alap megközelítőleg 125 milliárd dollárnyi norvég koronát veszített az idei tőzsdei zuhanások során, az alap hamarosan távozó vezetője arra figyelmeztetett, hogy további heves kilengések várhatók az elkövetkező hetek folyamán.

A világ legnagyobb vagyonalapjának számító norvég alap befektetési portfoliója 16 százalékos mínuszba került január óta, az alap 1,33 billió koronát (125 milliárd dollár) veszített az idei részvénypiaci eséseken a koronavírus járvány közepette.

Az alap hamarosan távozó vezetője elmondta, hogy furcsa idők ezek a gazdaság, a társadalom és a tőkepiacok számára is. Yngve Slyngstad hozzátette, hogy az esés nem tüntette el teljesen az alap tavalyi növekményét, azonban arra is figyelmeztetett, hogy további heves kilengések várhatók az elkövetkező hetek folyamán.

A norvég jegybank tegnap jelentette be, hogy a londoni AKO Capital alapítója, Nicolai Tangen veszi át a 930 milliárd dollárt kezelő norvég állami alap vezetését szeptembertől. Nem lesz könnyű dolga Tangennek, aki megbízatása miatt Londonból majd Oslóba költözik, a norvég alap is elismerte ugyanis, hogy fennállásának egyik legrosszabb negyedévét zárhatja most 16 százalékos mínusszal a részvénypiacok visszaesése miatt.

(Reuters, The Local)

Címlapkép forrása: Odin Jaeger/Bloomberg via Getty Images