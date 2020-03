35 éve nem láttunk ilyet: van ahol 2 dollár alá zuhant a kőolaj ára

35 éve történt meg utoljára, hogy olyan nagy túlkínálat jött létre az olajpiacon, hogy egyes olajmezőket be kellett zárni. A koronavírus okozta drámai kereslett csökkenés és a szaúdiak által vívott olajháború együttesen még negatívba is tolhatja az olaj árát egyes olajtermelő régiókban.

Utoljára 35 éve történt meg az olajiparban az ami most, hogy egymás után kénytelen bezárni olajkútjaikat a termelők. Miután megteltek a szárazföldi tárolói kapacitások, azután már csak tengeri tankereken lehet tárolni a nyersolajat. Azonban számos helyen nincs közvetlen szállítási útvonal a tengerek felé, így például az Egyesült Államok egyes területein már most bőven egyszámjegyű az olaj ára, hiába a tőzsdén jegyzett 20 dollárnál is magasabb ár a szállítási nehézségek miatt.

Kansas például az egyesült Államok közepén található, és az előbb említett okok miatt jelenleg 1,75 dollárra zuhant hordónként a régióban termelt olaj ára.

De az oroszok és a kínaiaknak sem mindenhol tudják érvényesíteni a nemzetközi tőzsdéken jegyzett relatíve magas olajárakat, ugyanis például Szibériában is 10 dollár alá esett egy hordó olaj ára.

Hatalmas a keresleti oldal visszaesése a koronavírus miatt bevezetett karanténoknak köszönhetően, nagyságrendileg 20 millió hordó/nap túlkínálatot kéne eltávolítani hamarosan az olajpiacról, mivel nagyon gyorsan telítődnek a tárolókapacitások.

35 éve nem fordult ilyen elő a történelemben, hogy olajkutakat kellett volna bezárni az alacsony olajárak miatt. 1985-ben indított Szaúd-Arábia egy olajháborút, melynek következtében Rijád elárasztotta a piacot olajjal, és ezért 6 hónap alatt 31 dollárról 9,75 dollárra esett akkor a nyersolaj ára.

A világ olajtermelése szép lassan el is kezd alkalmazkodni a kialakult alacsony árakhoz, például a brazil Petrobras már napi 100 ezer hordóval csökkentette a termelését egy magas áron kitermelő tengeri mezőjén.

Mindezek következtében a kedvezőtlen szállítási infrastruktúrával rendelkező olajmezők értékesítési ára akár 0 alá is csökkenhet, ugyanis rövidebb ideig még negatív áron is megérheti termelni, hogy ne kelljen a kútbezárás hosszútávú költségeit viselni.

Az észak-dakotai olaj esetén már előfordult a történelemben, hogy -0,5 dollárt kellett fizetni, azaz a termelő fizetett fél dollárt a vevőnek hordónként, hogy vegye át az olaját.

Jelenleg a Brent típusú kőolajat 26 dolláron jegyzik, és idén már több mint 60 százalékot veszített az értékéből.

Címlapkép: Yegor Aleyev\TASS via Getty Images