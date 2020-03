Összeálltak a nagyágyúk: Bill Gates és Mark Zuckerberg a koronavírus ellen

Mark Zuckerberg és felesége, Priscilla Chan 25 millió dollárral támogat egy kezdeményezést, amelynek keretében terápiás gyógymódot fejlesztenek a koronavírus kezelésére. Ez eddig az egyik legnagyobb adomány, amelyet valamelyik technológiai milliárdos felkínált a krízishelyzetre adott válaszként.

A Facebook alapítója a Chan Zuckerberg Initiative (CZI) nevű cégen keresztül támogatta Zuckerberg mentorának, Bill Gatesnek a kezdeményezését, amely olyan vírusellenes gyógyszerek felfedezésén dolgozik, amelyek meg tudják védeni az embereket a koronavírus fertőzéstől. A Gates Foundation által indított COVID-19 Therapeutics Accelerator nevű kezdeményezést a múlt hónapban 50 millió dollárral támogatta Gates alapítványa, a CZI támogatásával együtt pedig összesen 125 millió dollárra emelkedik a teljes finanszírozás.

Ez az egyik legnagyobb mértékű adomány, amelyet a CZI valaha egy külső szervezetnek adományozott 2015-ös megalapítása óta. A 25 millió dolláros adomány pedig az eddig egyik legmerészebb példája annak, hogy a tech közösség az erőforrásait felhasználva beszáll a koronavírus elleni harcba, hiszen egyszerre beszélhetünk jótékony adományozásról, kockázati tőkebefektetésről, valamint nyilvános állásfoglalásról is.

A nagy tech cégek egyébként korábban tettek már lépéseket a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésére, de azokban az esetekben a cégek mérlegének kárára történt a finanszírozás. A Netflix és Facebook is külön-külön jelentett már be 100 millió dollár értékben támogatásokat a kreatív közösség és a kisvállalkozások segítésére bár azok egy része természetbeni hozzájárulás volt, mint például hirdetési jóváírások. A legnagyobb filantróp hozzájárulást eddig a Cisco jegyzi, amely 225 millió dollár értékben adományozott, habár ennek nagy részét termékek formájában tette.

A Zuckerberg által adományozott 25 millió dollár segítségével talán sikerül kifejleszteni a vírus ellenszerét, viszont a vírusnak egyelőre nincs gyógymódja, se vakcina ellen annak ellenére, hogy a tudósok megfeszített erővel igyekeznek mindkettőt kifejleszteni. A filantrópok abban reménykednek, hogy sikerül egy újfajta kezelési módot kifejleszteni a gyógyszeripari társaságokkal együtt, vagy egy meglévő gyógyszert úgy módosítani, hogy hatásossá váljon. A cél az lenne, hogy a kezelési módot gyorsabban megtalálják, mint ameddig az oltóanyagot kifejlesztik, amely évekbe is telhet. Az egyébként nem ismert, hogy miféle kezelési módot fog tesztelni a két tech legenda által megfinanszírozott kezdeményezés.

Jelenleg csak a tüneteket tudjuk kezelni, mivel egyszerűen nincs olyan antivirális gyógyszer, amely úgy hatna, mint az antibiotikumok a bakteriális fertőzések esetén. Úgy gondoljuk, hogy itt tudunk segíteni, azzal, hogy partnerségre lépünk privát és filantróp cégekkel, hogy csökkentsük a pénzügyi kockázatát, és a technológiai akadályait az olyan biotech és gyógyszer társaságoknak, amelyek koronavírus elleni szert fejlesztenek

– mondta Mark Suzman, a Gates Foundation új vezetője, amikor korábban bejelentették a nagy összegű adományt.

Néhány tech vezető egyébként már próbálkozott olyan be nem bizonyított gyógymódok kipróbáltatásával, mint a klorokin vagy a hidroxiklorokin, amelyeket a malária gyógyítására is használtak. Gates azt mondta, hogy a csapata is tanulmányozta ezeket, azonban még nem jutottak konklúzióra.

Egyébként az, hogy a tech óriások is beszállnak az egészségügyi kezelések fejlesztésébe nem kimondottan újszerű. A Szilícium-völgynek hosszú történelme van az új gyógykezelések vizsgálatában, Zuckerberg pedig egy Chan Zuckerberg Biohub nevű elkülönített csoportot is felállított már a jótékonysági birodalmán belül, amelynek feladata a lehetséges gyógyszeripari áttörések feltérképezése.

(Vox)

Címlapkép: Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg via Getty Images