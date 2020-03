A Mercedes is beszáll a koronavírus elleni harcba

A Mercedes 3D nyomatatással gyártana egészségügyi eszközöket a koronavírus elleni harcban nyújtott segítségként, erről pedig már tárgyalásokat folytat Baden-Württemberg német tartomány kormányával.

A koronavírus-járvány miatt kialakult egészségügyi krízishelyzetben jelentős nyomás nehezedik az egészségügyre, a kórházak ágyszáma mellett a különböző orvosi eszközökben is nagy hiány alakult ki, ezért is állnak át sorra a világ nagyvállalatai, köztük az autógyártók az orvosi eszközök gyártására. A Daimlerhez tartozó Mercedes-Benz például arról számolt be, hogy beszáll a egészségügyi eszközök gyártásába.

A 3D nyomtatók segítségével olyan egyedi komponensek gyártására nyílik lehetőség, amelyekre égető szükség alakult ki a koronavírus-járvány miatt

- közölt a német cég.

A Mercedes-Benz beszámolója szerint a cég tárgyalásokat folytat Baden-Württemberg német tartomány kormányával, és már csak a orvos-technológiai szektoron múlik a kapcsolatfelvétel.

A Daimler árfolyama ma 0,3 százalékkal került feljebb, idén pedig 44,8 százalékot esett.

(Marketwatch)

Címlapkép: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images