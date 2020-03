Mibe fektetnek a magyarok a koronavírus-válság alatt?

A hazai brókercégek ügyfelei jellemzően lehetőséget látnak az elmúlt hetek tőkepiaci turbulenciái után, és a portfólióikat a kockázatosabb eszközök irányába csoportosították át. Népszerűek a technológiai, gyógyszeripari és egészségügyi, illetve telekommunikációs és élelmiszeripari részvények, az olajár jelentős esése után a különböző termékeken keresztül felvett olajpozíciók, de az európai vállalatok eurós kötvényei és feltörekvő piaci eurós és dolláros állampapírok is. Az ügyfelek kockázatvállalási kedve nő, emelkednek a számlanyitások, magas a forgalom a befektetési szolgáltatóknál. A három nagy hazai brókercéget, a Concorde-ot, az Equilort és az Erstét kérdeztük többek között arról, hogyan kezelik HR-oldalon a járványt, hogyan reagáltak az ügyfeleik a tőkepiaci turbulenciákra, mik a legnépszerűbb tőkepiaci eszközök az ügyfelek körében, és hogyan változott meg az ügyfelek kockázatvállalási hajlandósága az elmúlt hetekben.

Concorde

Hogyan kezelték egészségügyi, HR-oldalon a koronavírus-járványt?

A fertőzésveszély minimálisra csökkentése érdekében biztonsági intézkedéseket vezettünk be a személyes ügyintézés rendjében: ügyfélszolgálatunk átmenetileg 9:00 és 15:00 óra között és kizárólag előzetes telefonos bejelentkezés alapján, előre egyeztetett időpontban áll az ügyfelek rendelkezésére.

A háttérfolyamatokat érintő munkaterületeken dolgozó kollégáink 90 százaléka élesben alkalmazza az otthonaikba kitelepített munkaállomásokat, munkafolyamataink zökkenőmentesen, robosztusan, teljes intenzitással zajlanak a megváltozott környezetben is. A rendkívüli helyzetekre jó előre elkészített és begyakorolt forgatókönyveinknek köszönhetően operációnk akár országos karantén esetén is teljes mértékben működőképes maradna.

Hogyan alakult a forgalom idén, illetve az elmúlt egy hónapban a részvénypiaci esés kezdete óta? Ezen belül hogyan alakult a hazai és a külföldi instrumentumok forgalma?

Mind a hazai, mind a külföldi instrumentumok tekintetében jelentős forgalomnövekedést tapasztaltunk az előző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is.

Hogyan alakultak a számlanyitások az elmúlt hetekben?

A kockázatviselési kedv növekedésével párhuzamosan több új számla is nyílt az elmúlt hetekben. Kereskedni vágyó és privátbanki ügyfelek részéről is fokozott érdeklődés mutatkozik.

Hogyan változott a lakossági és intézményi üzletkötők leterheltsége?

A tanácsadók természetszerűen leterheltebbek mint „békeidőben”, hiszen mind a kommunikációk gyakorisága és hossza, mind pedig az ügyféltranzakciók száma jelentősen emelkedett.

Hogyan reagáltak a már meglévő ügyfelek a tőkepiaci turbulenciákra?

Ügyfeleinket előzetesen és a tanácsadók által folyamatosan tájékoztattuk a koronavírus által keltett piaci turbulenciákról, valamint felhívtuk a figyelmet a normál piaci működéshez képest megnövekedett kockázatokra és volatilitásra, ezért nem érte őket felkészületlenül a jelenlegi piaci helyzet. Természetesen - mivel a magasabb hozampotenciál reményében a portfóliók tartalmaznak kockázatos eszközöket - az ügyfelek portfóliói veszteségeket szenvedtek el ebben az időszakban, melyeket jelentősen tompított a forint gyengülése az euróval illetve a dollárral szemben, miután a portfóliók devizakitettsége jellemzően magas. A veszteségek azonban zömében nem realizáltak.

Mennyire volt jellemző a részvények, nyersanyagok shortolása? Mennyire jellemző, hogy ügyfelek profitáltak a tőzsdei esésből? Vagy inkább fedezékbe vonultak?

Nagymértékben függ az ügyfelek kockázatviselési hajlandóságától, de az ügyfelek lényegesen kisebb része shortol.

Mik a legnépszerűbb tőkepiaci eszközök jelenleg az ügyfelek körében a hazai illetve a nemzetközi piacon?

Minden eszközben (hazai és külföldi részvények, indexek) nagyobb az aktivitás, de európai nagyvállalatok által kibocsátott eurós kötvények kiemelkedően népszerűek, régiós banki, biztosítói perpeutual kötvények (pl. Raiffeisen, Groupama), európai autógyártók eurós kötvényei (pl. Volkswagen, Daimler), feltörekvő piaci dolláros és eurós állampapírok (orosz, török, ukrán, horvát, szerb), valamint a hazai piacról az OTP és az Opus perpetual kötvény. Ezek a termékek jellemzően nagyobb névértéken forognak, a belépési korlát, vagyis a minimum kötési méret eurósnál 100 000 EUR, dollárosnál pedig 200 000 USD névérték, de lehet találni pár ezer eurós/dolláros névértékűt is. A Concorde-nál, mint a vállalati kötvénypiac legnagyobb hazai szereplőjénél elérhetőek ezek a kötvények.

Hogyan változott az elmúlt hetekben a lakossági, a privátbanki és az intézményi ügyfelek befektetési magatartása, kockázatvállalási hajlandósága?

Alapvetően a kockázatviselési hajlandóság növekedéséről tudunk beszámolni.

Mennyire jellemző, hogy a lakossági ügyfelek az élethelyzetük megváltozása miatt alapokat váltsanak vissza, pénzt vonjanak ki a számlájukról stb.?

Mivel alapvetően tartós, hosszú távú megtakarításokról van szó, ezért nem jellemző, hogy likvidálni kényszerülnének befektetéseiket vagy pénzt vonnának ki számlájukról az ügyfelek.

Mit kommunikálnak jelenleg az ügyfelek felé a válság időtartamát, a tőkepiaci esést, a befektetéseket és a kockázatvállalást illetően?

Folyamatosan nyomon követjük a járványügyi helyzettel és a tőkepiacokkal kapcsolatos híráramlásokat, melyekről rendszeresen tájékoztatják az ügyfeleket tanácsadó kollégáink.

Equilor

Hogyan kezelték egészségügyi, HR-oldalon a koronavírus-járványt?

Az Equilor Befektetési Zrt. is számos intézkedést vezetett be a kialakult járványhelyzet kapcsán: egyebek mellett azokon a területeken, ahol ez megoldható volt, lehetővé tette a munkavállalók számára az otthoni munkavégzést, melyben számos kommunikációs platform segíti a kapcsolattartást. Azon kollégák számára, akik továbbra is az irodában látják el feladataikat, a vállalat kézfertőtlenítő szereket, a pénz- és levélforgalmat bonyolító kollégák részére pedig védőkesztyűt is biztosított, az irodai takarítás során pedig a korábbinál is nagyobb figyelmet kap a szakszerű fertőtlenítés. Bevezették továbbá a munkatársak szervezett munkahelyre szállítását is annak érdekében, hogy a tömegközlekedés mellőzésével csökkenteni lehessen a kontaktusok számát. Az iroda a legmodernebb légtechnikai eszközökkel került felszerelésre, a szellőztetés, levegőztetés megoldott, szükség esetén pedig – az irodában tartózkodó dolgozók alacsony létszáma, valamint a nagyszámú tárgyaló-kapacitásból adódóan – a munkatársak irodán belüli további szegregációja is megoldható.

Az Equilor Befektetési Zrt. eddig is fejlett online ügyfélkiszolgáló rendszert működtetett, valamint működik a vállalat online kereskedési rendszere, az Equilor Direct is. Az ügyfelek személyes fogadásának rendjét a vonatkozó rendeleteknek megfelelően az Equilor is rövidítette 15 óráig bezárólag, az ügyfeleket pedig ez idő alatt is kizárólag előre egyeztett időpontokban fogadják az ügyintézők számának megfelelően.

Az Equilor széles esetkörökre - így járványhelyzetre is - vonatkozóan rendelkezik folyamatosan frissített üzletfolytonossági tervvel, mely szélsőséges esetben is lehetővé teszi az alapvető működőképesség fenntartását.

Hogyan alakultak a számlanyitások az elmúlt hetekben?

Az elmúlt időszak alatt nőtt a számlanyitások száma az Equilor Befektetési Zrt.-nél, jól látható, hogy a csökkenő árfolyamok és a növekvő volatilitás felkeltették az ügyfelek érdeklődését

Hogyan változott a lakossági és intézményi üzletkötők leterheltsége?

A piaci környezet változása az üzletkötők munkájára is hatással volt, az elmúlt hetekben nőtt a leterheltségük.

Mit kommunikálnak jelenleg az ügyfelek felé a válság időtartamát, a tőkepiaci esést, a befektetéseket és a kockázatvállalást illetően?

Az Equilor Befektetési Zrt. tájékoztató levelet küldött ügyfeleinek a koronavírus-járvány terjedésének, valamint a terjedés megakadályozását célzó intézkedések befektetési szolgáltatásokat, tőkepiacot, annak működését és a befektetéseket érintő hatásairól. A vállalat egyebek mellett felhívta az ügyfelek figyelmét, hogy fokozott óvatossággal járjanak el a kockázatosabb befektetési termékek választása esetén, így különösen a tőkeáttételes ügyletek kötésekor, valamint kísérjék figyelemmel befektetési pozíciójukat annak érdekében, hogy a heves, váratlan és magas volatilitású piaci mozgások okozta lépéseket a leghamarabb megtehessék.

Hogyan alakult a forgalom idén, illetve az elmúlt egy hónapban a részvénypiaci esés kezdete óta?

Jelentősen nőtt a forgalom az utóbbi időben az Equilor Befektetési Zrt.-nél, főleg az utóbbi egy hónapban.

Ezen belül hogyan alakult a hazai és a külföldi instrumentumok forgalma?

Nagy az érdeklődés a befektetők részéről, főleg az olaj alapú termékek, részvények esetében.

Hogyan reagáltak a már meglévő ügyfelek a tőkepiaci turbulenciákra?

Ügyfelenként eltérő, ki miként reagál a turbulenciákra: van aki kitartja a pozícióit, van aki zárt és kivár, míg sokan most kezdtek el vásárolni a visszaesés után.

Hogyan változott az elmúlt hetekben a lakossági, a privátbanki és az intézményi ügyfelek befektetési magatartása, kockázatvállalási hajlandósága?

Az elején nagyon visszaesett az érdeklődés és a vásárlási kedv, a nagy esések után azonban már sokan keresik a beszállási lehetőségeket és a potenciálisan nagyobb felpattanásra esélyes részvényeket.

Mennyire jellemző, hogy a lakossági ügyfelek az élethelyzetük megváltozása miatt alapokat váltsanak vissza, pénzt vonjanak ki a számlájukról stb.?

Az Equilor Befektetési Zrt. ügyfelei körében ez nem jellemző.

Mennyire volt jellemző a részvények, nyersanyagok shortolása? Mennyire jellemző, hogy ügyfelek profitáltak a tőzsdei esésből? Vagy inkább fedezékbe vonultak?

Mindegyik esetre volt ugyan példa, azonban a befektetők alapvetően az emelkedésre számítanak, kevesen ismerik és szeretik az esésre játszó termékeket.

Az új ügyfelek inkább long vagy short oldalon szálltak be?

Főleg már vásárolnak, van aki felhalmoz és nem érdeklik a rövid távú mozgások. Sok ügyfél stoppokkal próbálja elkerülni a nagyobb veszteségeket.

Mik a legnépszerűbb tőkepiaci eszközök jelenleg az ügyfelek körében a hazai illetve a nemzetközi piacon?

Egyértelműen a kockázatosabb termékek felé fordultak a befektetők. Sokan gondolják úgy, hogy a mostani környezet jó beszálló lehet a részvénypozíciók felvételére, de az Equilor Befektetési Zrt. álláspontja szerint ugyan lehetnek kisebb pozitív korrekciók, ám a részvényindexek még mindig jelentősebb esés előtt állnak. Szintén népszerű a befektetők körében a különböző olajpozíciók felvétele, akár ETF-eken, akár határidős pozíciókon, akár olajcégek vásárlásán keresztül. Különösen népszerű a Shell, mely stabil osztalékfizető európai cég és az egyik legjobban követi az olaj mozgását a cégek közül.

Erste

Hogyan kezelték egészségügyi, HR-oldalon a koronavírus-járványt?

Kiszolgáljuk és támogatjuk ügyfeleinket ebben a kihívásokkal teli időszakban is, hogy megőrizhessék pénzügyi egészségüket. Az Erste Befektetési Zrt. működése összhangban van az anyabanki tevékenységekkel, mind a kollégák home office használatában, mind az ügyfélkiszolgálás tekintetében. Az Erste brókereinek mintegy 75 százaléka otthonról dolgozik. Az általános brókerek 80 százaléka home office-ból tevékenykedik, míg a specialisták valamivel nagyobb arányban dolgoznak bent, az irodában: az USA Desk esetében ez az arány 50 százalék, míg a devizásoknál 66 százalék.

Hogyan alakult a forgalom idén, illetve az elmúlt egy hónapban a részvénypiaci esés kezdete óta?

Március hónapban várhatóan elérjük az előző két hónap összesített forgalmát, a hazai és külföldi piacokon egyaránt.

Ezen belül hogyan alakult a hazai és a külföldi instrumentumok forgalma?

A hazai és külföldi forgalom aránya nem változott.

Hogyan alakultak a számlanyitások az elmúlt hetekben?

Az elmúlt hetekben jelentősen megugrott a számlanyitások száma, elsősorban az online csatornákon futott fel az érdeklődés.

Hogyan változott a lakossági és intézményi üzletkötők leterheltsége?

Az első hetekben munkatársaink terheltsége jelentősen nőtt, az elmúlt héten ugyanakkor már csak kicsit nagyobb a szokásosnál.

Hogyan reagáltak a már meglévő ügyfelek a tőkepiaci turbulenciákra?

Az Erste ügyfelei jellemzően potenciált látnak a jelenlegi piaci helyzetben, mely időszak mind spekulációs célú-, mind hosszú távú befektetésre alkalmas lehetőségeket kínál. Azonban mindenkit megfontoltságra intünk, mert egyértelmű trendeket nehéz most definiálni. Egyébként az ügyfelek rendkívül képzett módon reagáltak a még szélsőséges piaci mozgásokra is.

Mennyire volt jellemző a részvények, nyersanyagok shortolása? Mennyire jellemző, hogy ügyfelek profitáltak a tőzsdei esésből? Vagy inkább fedezékbe vonultak?

A nyersanyagok esetében nem tapasztaltunk kiugró érdeklődést, míg a részvény- illetve index short a járványhelyzet legelején és az esés első 2 hetében volt élénkebb, valamint az elmúlt héten tapasztalható erőteljesebb felfelé korrekció miatt az utóbbi napokban ismét előtérbe került. Akik az esés elején fedezékbe vonultak, mostanra már jellemzően visszatértek.

Az új ügyfelek inkább long vagy short oldalon szálltak be?

Túlnyomórészt long pozíciókat vettek fel, az új ügyfelek elsősorban hosszútávú befektetési céllal jönnek, portfóliót építenek, mindezt okosan, óvatosan teszik. Ez különbséget jelent a 2008-as válsághoz képest, amikor jellemzően egyszerre költötték el pénzüket a vásárlók, majd izgultak, hogy jó pillanatban szálltak-e be. Ezzel szemben most inkább azt látjuk, a befektetők nem az esés alját várják, keresik, hanem jó áron akarnak vásárolni. Vételeiket a teljes krízisidőszakra elosztva tervezik, egyszerre csak kisebb paketteket vásárolnak. Az új ügyfelek között többen is eddig elsősorban ingatlanba fektettek, most azonban úgy látják, a piac akár pár évre is befagyhat, ellenben a tőzsdében most jó lehetőséget látnak, ezért az ingatlant befagyasztják és átjönnek a részvénypiacra.

Mik a legnépszerűbb tőkepiaci eszközök jelenleg az ügyfelek körében a hazai, illetve a nemzetközi piacon?

Elsősorban a részvényeket, ezen belül is a "vírusbiztosabb" papírokat veszik: technológiai, gyógyszeripari és egészségügyi, illetve telekommunikációs, élelmiszeripari részvények, továbbá az erős nagyvállalatok, amelyek sokat estek és ezért most igen vonzó árazásúak – például az autóiparban és a vegyiparban vannak ilyen szempontból érdekes részvények. Továbbá favoritok a 2008-as krízis főszereplői, a bankok, mert a pénzintézetek már átéltek ilyet és a gyakori stressztesztek miatt felkészültebbek lehetnek más szektoroknál. Ezek mellett kis mértékben a legspekulatívabb részvényeket, például légitársaságok papírjait.

Hogyan változott az elmúlt hetekben a lakossági, a privátbanki és az intézményi ügyfelek befektetési magatartása, kockázatvállalási hajlandósága?

A lakossági ügyfelek elsősorban az említett "vírusbiztosabb" részvényeket keresik, jó beszállási lehetőséget látnak, melynek hatására nőtt a részvénypiaci súly a diverzifikált portfóliókban. A privátbanki ügyfelek esetében is azt tapasztaljuk, hogy az átlagos ügyfelek kockázatvállalási hajlandósága jellemzően nem túl magas, a nagyobb vagyon miatt ugyanakkor könnyebben tudnak hosszú távra tervezni, így a portfólióban jobban elférnek a kockázatos elemek. Ez a helyzet egyelőre nem változott, az ügyfelek tartják a pozícióikat, és természetesen követik az eseményeket, igénylik a rendszeres kontaktálást. Az életkorukból adódóan már van tapasztalatuk a piaci válságok természetével, és már sokan keresik a megfelelő vételi lehetőségeket a hosszabb távú befektetésre.

Mennyire jellemző, hogy a lakossági ügyfelek az élethelyzetük megváltozása miatt alapokat váltsanak vissza, pénzt vonjanak ki a számlájukról stb.?

Némi tartalékolást látunk, de nagyobb mértékű az eszközosztályok közötti rotáció: állampapírból és befektetési jegyekből a részvénybe allokálás. Az elmúlt években az alacsony kamatkörnyezet miatt megfigyelhető volt, hogy a lakossági megtakarítások egy részét átcsoportosították a folyószámlákról az értékpapírszámlákra, tehát jelentősen nőtt az állomány. Így, ha az ügyfelek élethelyzete azt kívánja, hogy hozzányúljanak a megtakarításaikhoz, az természetesen a befektetési alapokat is érinti, érinteni fogja. Eddig nem tapasztaltunk tömeges visszaváltásokat, de a szokásos visszaváltási számok azért nőttek.

Mit kommunikálnak jelenleg az ügyfelek felé a válság időtartamát, a tőkepiaci esést, a befektetéseket és a kockázatvállalást illetően?

Ügyfeleinket mindig az aktuális, legfrissebb információk alapján tájékoztatjuk. Időtartamra vonatkozó becsléseink a WHO által közölt információkhoz, illetve az ázsiai tapasztalatokhoz igazodnak, piaci mélységét tekintve elemezzük a korábbi válságok mozgásait, illetve folyamatosan monitorozzuk a vállalatokra gyakorolt negatív hatások értékét. A kockázatvállalást a piaci volatilitáshoz igazítjuk.

Címlapkép: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images