Elindult Magyarország első virtuális tőkebefektetési piactere

A koronavírus-járvány megfékezése súlyos gazdasági következményekkel jár szerte a világban, sokan azonban már a válságból való kilábalás lehetőségeit keresik. A krízisből kivezető megoldásokat támogatja egy most indult, hiánypótló magyar program, Magyarország Első Virtuális Tőkebefektetési Showroomja is. Az EMVITIS célja, hogy legígéretesebb magyar startupokat összekösse azokkal a magyar befektetőkkel, akik a recesszió miatt most új, hosszú távon is ígéretes célt keresnek a pénzüknek.

A Singulab Egészségügyi Tőkebefektetési Inkubátorház és a Virtuális Egészségközpont Program (VEK) együttműködésében készült digitális felületen elsősorban a koronavírus-helyzet megoldását és az ország válságból való újjáépítését, illetve versenyképes fejlődését támogató, innovatív startupok, programok, projektek és cégek mutatkozhatnak be.

Molnár Ferenc, azz EMVITIS vezetője elmondta, hogy kifejezetten olyan projekteket várnak, amelyek a smart city koncepciót, a fenntartható fejlődést, illetve az egészségügyi szektort érintő okos alkalmazásokon dolgoznak.

A virtuális piactéren szakmai előszűrést követően, már tőkebefektetésre ajánlott módon: akár önállóan, akár diverzifikált csomagokban (portfólióban) támogatva, lehetőség nyílik arra, hogy a jó befektetést kereső tőke, illetve egyéb források célba találhassanak.

Az EMVITIS felületén szigorú titokvédelmi szabályokat alkalmaznak, a felületre regisztráló vállalkozások elképzelései egy minősített szakmai inkubátor szűrőjén mennek át mielőtt a piactérre kerülnek. A befektetésre megérett projektek a felület virtuális showroomjában a legnagyobb magyarországi befektetési alapok és ágazat specifikus inkubátorházak befektetőinek mutathatják be projektjeiket.

Az EMVITIS szakértői csapata, amelyet több tízmilliárd forintos tőkekihelyezési tapasztalattal bíró magyar tőkebefektetési szakértők, startupperek, informatikusok és mentorok alkotják, nemcsak a tőkéhez jutásban, hanem a megfelelő kapcsolatrendszer, valamint a projektek szakmai hátterének kialakításában is segíti a magyar startupokat.

A showroomban már most több kiemelkedő minősített projekt van, illetve számos további van az „előszobában” elbírálás alatt, amelyek közül a következő napokban tucatnyi kerülhet ki a piactérre.

Az EMVITIS kezdetben csak a tőkebefektetési és üzletrész-vásárlási, vagy a szakmai befektetési célú vevőket célozza meg, de már a közeljövőben tervezik az egész platform tőzsdére vitelét. A portfólióból olyan társadalmilag felelős befektetési alapot (SRI - Social Responsible Investment Fund) építenek, amelyből az egész társadalom profitálhat. Ennek része, hogy megvásárolható legyen az EMVITIS részesedését magában foglaló “Széchenyi részvény”.

Az EMVITIS ötlete Molnár Ferenctől a 10 éve működő, Európai Bizottság-díjas Virtuális Erőmű Program (VEP), és a Virtuális Egészségközpont tulajdonosától származik. A projekt sikeres megvalósításáért saját Singulab nevű egészségügyi és smartmegoldás-fókuszú inkubátorházának partneri hálózata mellett olyan szakértőkkel kötött megállapodást, mint a Medicall innovatív egészségügyi megoldás egyik ötletgazdája és társtulajdonosa, Kotulyák Tamás startupper és a RoiWorks innovatív digitalis ügynökség társtulajdonos-vezérigazgatója: Rácz István.