Nagyon csúnya, ami az amerikai tőzsdéken megy

A tengerentúli piacnyitás felé közeledve sem csillapodott az eladói nyomás az európai tőzsdéken, a kontinens börzéi napi mélypontjaik közelében járnak, a DAX 4,1 százalékos esése mellett a CAC 4,3 százalékkal került lejjebb. A régiós tőzsdék is esnek ma délután, a bécsi börze 2,6 százalékos esése mellett a lengyel részvényindex 2 százalékkal került lejjebb, míg a prágai tőzsde 2,3 százalékot esett.

A magyar tőzsde is esik, a BUX 12,16 milliárd forintos forgalom és 779 pontos mínusz mellett 2,4 százalékkal került lejjebb. A blue chipek közül a leggyengébben az OTP teljesít, a bankpapír nagyot esett ma, az árfolyam 6,8 százalékos mínuszban is járt. A napi mélypontja közeléből nem is tudott érdemben elmozdulni a részvény, az OTP 5,8 százalékot esett ma.

5,9 milliárd forintos forgalmával az OTP a legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén, az OTP mai forgalma magasabb az elmúlt 30 kereskedési nap átlagforgalmához képest.