Rég nem látott pusztítást végzett a koronavírus a tőzsdéken

A globális koronavírus-járvány alaposan megviselte a világ tőkepiacait, az első negyedévben kevés olyan eszköz volt, aminek emelkedett az árfolyama, a részvények és általában a nyersanyagok árfolyama nagyot esett, miközben a hozamcsökkenés miatt több ország állampapírjainak árfolyama tovább emelkedett, és a volatilitás is alaposan megugrott, így azoknak a származtatott termékeknek az árfolyama is nagyot emelkedett, amelyeknél az alaptermék valamelyik volatilitásindex, például a VIX volt. A Dow Jones elmúlt 124 évében egyszer sem volt példa olyan gyenge első negyedévre, mint az idei. A magyar tőzsde az alulteljesítők között volt, elsősorban az OTP és a Mol árfolyamának zuhanása miatt.

Az idei első negyedévben relatíve jó befektetés volt az arany, amelynek az árfolyama 6 százalékot emelkedett, igaz, állt már magasabban is az árfolyam, a korrekció részben technikai hatások miatt következett be, mivel rövid távon túlvetté vált az arany, másrészt sok befektető más eszközökön elszenvedett veszteségei és margin callok miatt is kényszerült aranypiaci pozíciók zárására.

2020 egyik sztárja a narancslé volt, a tőzsdén jegyzett termék árának 17 százalékos idei emelkedése annak tudható be, hogy erősödött a keresleti oldal, hiszen a fogyasztók a koronavírus-járvány alatt az egészségesebb termékek felé fordultak, a kínálati oldalon viszont egyes nagy termelőknél jelentkező szállítási korlátozások szűkítik a piacot.

Az első negyedév vesztesei közé tartoznak a részvénypiacok, a vezető részvényindexek értéke negyedével-ötödével csökkent egy negyedév alatt, iga, volt honnan, hiszen a tőzsdék az év elején a 2009 eleje óta tartó globális részvénypiaci rali után történelmi csúcsuk közelében álltak. A Dow Jones egy különleges rekordot is beállított, 124 éves történetében soha nem volt még olyan gyenge első negyedév, mint idén.

A lista végén az olaj áll, amely értékének kétharmadát (!) veszítette el idén, ebben egyrészt szerepet játszott a globális járvány miatti példanélküli visszaesés az üzemanyagok fogyasztásában, és a kínálati oldalon az, hogy az OPEC+-országok nem tudtak megállapodni a kitermelés korlátozásában, így több nagy olajhatalom jelenleg annyi olajat termel és exportál, amennyit tud, ráadásul Szaúd-Arábia árháborút indított, amivel alaposan lenyomta a globális olajárakat.

Ha csak a nyersanyagokat nézzük, akkor látszik, hogy nagyon kevés olyan termék van a fontosabb nyersanyagok között, amelynek emelkedett idén az árfolyama, köztük van a már említett narancslé, és a palládium is, utóbbi, többek között az autóiparban használt fém árfolyama annak ellenére szárnyalt, hogy a globális autóipar gyakorlatilag leállt, az autógyártók sorra jelentik be a gyárbezárásokat, a befektetők várakozása viszont az, hogy a jövőben egyre inkább környezetbarát autókat lehet majd eladni, azokhoz pedig szükség lesz a palládiumra is. A lista végén a már említett olaj szerepel, de látszik, hogy a mezőgazdasági nyersanyagok ára is esett idén.

A koronavírus járvány a részvénypiacokon is pusztított, saját devizában nézve gyakorlatilag minden fontosabb részvényindex nagyot esett idén, 10-40 százalékot esett az értékük. A legjobban idén a kínai tőzsdék teljesítenek, egyrészt azért, mert azok tavaly már alulteljesítők voltak, másrészt a járvány (első köre?) ott hamarabb átvonult, a gazdasági aktivitás pedig elkezdett visszatérni a korábbi medrébe. A legnagyobb esést idén olyan országok részvénypiacán látjuk, amelyek gazdasága alaposan megszenvedi a járvány globális gazdasági és tőkepiaci hatásait (argentin, görög, brazil) vagy olyan országoké, amelyek a járvány gócpontjai lettek (spanyol, olasz, francia). A magyar tőzsde az élmezőnybe tartozik, elsősorban az OTP esése húzta le a magyar részvényindexet.

Az európai tőzsdéken a már említett görögön kívül az osztrák piac is gyenge volt idén, ott az húzta le az ATX indexet, hogy a nagyobb komponensek, mint az OMV vagy az Erste értéke lefeleződött az első negyedévben.

Ha az egyedi részvényeket nézzük, akkor a fontosabb részvényindexek komponensei között nagyon nehéz olyat találni, amelynek idén emelkedett az árfolyama. A legnagyobb amerikai nagyvállalatok közül ilyen az Amazon, amelynek az árfolyama idén 5,5 százalékot emelkedett, írtunk is arról, hogy érdekes befektetés a vállalat részvénye, mivel nem csak a globális járvány alatt, hanem azt követően is a nyertesek közé tartozhat. Egy másik papír, amitől írtunk, a Microsoft, amelynek az alkalmazásai, felhő alapú szolgáltatásai iránt a válságot követően is folyamatosan nőhet a kereslet. A lista végén nem meglepő módon bankok, olajtársaságok állnak.

Az S&P 500-ban összesen 31 olyan részvényt találtunk, amelynek emelkedett idén az árfolyama, ez az összes részvény 6 százaléka, a top10-ben ott van a streamingszolgáltató Netflix, vagy a tisztító- és fertőtlenítőszereket is értékesítő Clorox.

A lista végén elsősorban olajipari vállalatok, utazási cégek részvényei állnak, amelyek értéküknek 70-80 százalékát veszítették el egy negyedév alatt.

A vezető német részvényindex, a DAX mind a 30 komponensének árfolyama esett idén, a legjobban a Vonovia ingatlancég és az E.ON árfolyama tartotta magát, a top10-ben többségében autóipari vállalatok részvényeit találjuk.

A magyar tőzsde 28 százalékos esésében a legnagyobb szerepet az OTP 38 és a Mol 34 százalékos zuhanása játszotta, igaz, az OTP esetében volt honnan esni, a bankpapír árfolyama 2015 eleje óta 4,5-szörösére emelkedett, és az év eleji történelmi csúcsáról fordult le. Minden fontosabb hazai részvény árfolyama emelkedett idén, a legjobban a BIF, a Richter és a PannErgy teljesített.

Címlapkép: Marcelo Endelli/Getty Images