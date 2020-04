Trump bérbe adná a stratégiai olajtározókat

Bérbe adhatja az Egyesült Államok stratégiai kőolajtárolójának egy részét, ezzel is segítené eltüntetni a piacon keletkező hatalmas mennyiségű olaj túlkínálatot, mely egyrészt az óriási fogyasztás csökkenésből adódik, másrészt a szaúdi-orosz olajháború következménye. A tervezett ügylet néhány paramétere azért még hiányzik.

Az Egyesült Államok kormánya azzal próbál segíteni a kialakult olajpiaci túlkínálaton, hogy olajtársaságok részére bérbe adná az állam stratégiai olajtározóit. Az USA stratégiai készletei még 77 millió hordó kőolajat képesek befogadni, ami nem túl sok, ugyanis ez az Államok alig 4 napi teljes fogyasztása.

Donald Trump még március 13-án elrendelte, hogy az Energiaügyi Minisztérium töltse fel a stratégiai tárolókat, mellyel két legyet szeretett volna ütni egy csapásra, egyrészt beraktározni az olcsó nyersolajat, másrészt segíteni a kis amerikai olajtermelőkön, ugyanis az is ki volt adva, hogy helyi termelőtől kell vásárolni és az adott társaságnak maximum 5000 munkavállalója lehet. 30 millió hordó volt a tervezett vásárolni kívánt mennyiség, azonban a 2000 milliárdos hatalmas költségvetési csomagban erre nem biztosítottak keretet.

Az Egyesült Államok stratégiai olajtárolója jelenleg 635 millió hordó olajkészlettel rendelkezik, melyek sóbarlangokban találhatók Texas és Louisiana partjainál.

Ami azonban nem világos, hogy vajon az Energiaügyi Minisztérium most is előírja-e, hogy csak amerikai olajtársaságok, Amerikában termelt olajat tárolhatnak-e, illetve továbbra is marad-e a korlátozás, hogy az adott társaságnak 5000 munkavállalónál nem lehet magasabb a létszáma.

Az amerikai olajtípus, a WTI jegyzése már 20 dollár alatt van, mellyel idén már több mint 67 százalékot esett.

Címlapkép: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images