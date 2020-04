Koronavírus: nem fogja tudni hozni az idei évre adott eredmény előrejelzését a Duna House

A Duna House által közzétett közlemény szerint a koronavírus járvány miatt a cégcsoport nem fogja tudni hozni a 2020-as évre adott eredmény-előrejelzését. A BÉT-en közzétett közleményből emellett az is kiderült, hogy A cégcsoport tovább bővítette likvid pénzeszköz állományát, 2020. március 18-án megállapodott a Raiffeisen Bankkal a meglévő hitelkeretének további 1 milliárd forinttal való megemeléséről, amelyet a társaság 2020. április 1-jén lehívott. A Duna House ésszerű költségcsökkentési intézkedéseket vezetett be tekintettel a járványügyi helyzetre, az első intézkedések egyikeként az igazgatóság operatív tagjai 2020. április 1-gyel lemondtak bérükről, a központi munkavállalók pedig egységesen 30 százalékos ideiglenes bérlemondást fogadtak el.

A Duna House a BÉT-en tájékoztatást tett közzé arról, hogy a koronavírus (COVID-19) világméretű járvány előidézte egészségügyi és gazdasági válsághelyzetben az alábbi intézkedéseket tette a társaság és leányvállalatainak elkövetkező időszakban történő folyamatos és biztonságos működtetése érdekében.

Az igazgatóság a kialakult bizonytalan környezetben a cégcsoport üzletmenete folytonosságának és stabil likviditási helyzetének megőrzését tartja elsődleges feladatának rövid távon, a járványügyi vészhelyzet és a kijárási korlátozások időszaka alatt. Fontos számukra ügyfeleik és kollégáik biztonsága, ennek érdekében új technológiákat és üzletmenetet vezettek be ingatlanértékesítési és hitelközvetítési hálózatainkban Magyarországon, Lengyelországban és Csehországban egyaránt, amellyel biztosítható a személyes kontaktusok minimálisra csökkentése, a tranzakciók online előkészítése és lebonyolítása. Megtették továbbá a szükséges intézkedéseket az ingatlanfejlesztési projektek építési területein dolgozók védelme érdekében, valamint elrendelték a központi irodai munkavállalók otthoni munkavégzését a munkakörök döntő többségénél 2020. március 16-tal kezdődően.

Az üzletmenet folytonosságának biztosításához elengedhetetlen a stabil likviditási helyzet megőrzése. A cégcsoport tovább bővítette likvid pénzeszköz állományát, 2020. március 18- án megállapodott a Raiffeisen Bank Zrt-vel a meglévő hitelkeretének további 1,0 milliárd forinttal való megemeléséről, amelyet a társaság 2020. április 1-jén lehívott.

Az igazgatóság elkötelezett a korrigált adózott eredmény 47 százalékának osztalékként való kifizetése mellett, ugyanakkor a jelen bizonytalanságok közepette úgy döntött, hogy a prudens vezetés megkívánja a 2019. üzleti év eredményéből történő osztalékfizetés elhalasztását is, melyről 2020. március 27-én tájékoztatta a befektetőket. Az elmúlt évek eredményes működésének és a fenti intézkedéseknek köszönhetően az igazgatóság meggyőződése szerint minden reálisan elvárható forgatókönyvre felkészült a cégcsoport.

A járvány és azt kísérő gazdasági hatások ugyanakkor számos területen érinthetik a cégcsoport működését. A kijárási korlátozások időhorizontja és erőssége meghatározó lehet az ingatlan-, és hiteltranzakciók alakulására. A 2020. április 1-jén publikált tranzakciószám becslésben szereplő heti adatok és a március utolsó héteben tapasztalt 67 százalékos ingatlanpiaci visszaesés negatív képet fest. A jelenleg hatályos előírások szerint az ingatlantranzakciókhoz kapcsolódó mozgás – ellentétben más országok szabályaival - nem szerepel a korlátozások kivételei között, így akár további jelentős csökkenés is elképzelhető. Az ugyanakkor pozitív a cégcsoport működése szempontjából, hogy a hitelezésben tapasztalt lendület fennmaradt, így az ingatlantranzakciókhoz képest a hitelfolyósításokra jellemző 1-2 hónapos késleltetett hatás segíti a közvetlen sokk tompítását.

A cégcsoport core, szolgáltatói tevékenysége magas közvetlen költség-hányaddal, működik, így a bevételek jelentős visszaesése esetén tompítható annak eredményességre gyakorolt hatása. Mindezek ellenére az igazgatóság megkezdte ésszerű költségcsökkentési intézkedések bevezetését tekintettel a járványügyi helyzetre. A cégcsoport elkötelezett a franchise partnerei és munkavállalóinak megőrzése mellett és minden tőle telhető lépést megtesz támogatásuk és megtartásuk érdekében. Az első intézkedések egyikeként az igazgatóság operatív tagjai 2020. április 1-gyel lemondtak bérükről, a központi munkavállalók pedig egységesen 30 százalékos ideiglenes bérlemondást fogadtak el, hozzájárulva ezzel a cégcsoport mozgásterének növeléséhez. A cégcsoport emellett szintén 2020. április 1-től átmenetileg elengedi a franchise partnerek minimum díjait, ezzel is támogatva őket e nehéz időszakban. A százalékos franchise díjak változatlanok maradnak.

Az ingatlanfejlesztési projekteken a kijárási korlátozások mellett is zavartalanul folynak a kivitelezési munkálatok, ugyanakkor a munkaerő biztosításának és az import anyagok beszerzésének nehézségei további lassulást okozhatnak.

Az ismertetett intézkedések célja nem csupán a járvány okozta vészhelyzet rövid távú kezelése, hanem egyben készülünk az azt követő időkre, a piac átalakulására is. A közvetlen korlátozások elmúltával több forgatókönyv is elképzelhető, gyors visszapattanástól kezdve egy elhúzódó válságig. Az igazgatóság meggyőződése, hogy a cégcsoport mindkét esetben kiemelten előnyös pozícióban van, ugyanis a közvetítői modell eladói és vevői piacon is értéket tud teremteni ingatlan-, és hiteltranzakciók esetében egyaránt, a járvány következtében továbbá láthatóan felértékelődik az ügyfelek számára a biztonság, az egykapus kapcsolat, ezáltal a közvetítő szerepe. A cégcsoport rendelkezik azzal a piaci pozícióval és stabil pénzügyi háttérrel, ami a gyors talpra állást biztosítani tudja.

Az igazgatóság úgy látja, hogy a COVID-19 járvány miatt a cégcsoport nem fogja tudni hozni a 2020-as évre adott eredmény-előrejelzését. Tájékoztatni fogják a befektetőket amint mérséklődik az idei évvel kapcsolatos bizonytalanság.

A Duna House szerdán 0,3 százalékos eséssel zárt, míg a társaság részvényárfolyama idén 22,1 százalékot esett.

