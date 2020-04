Szárnyal az olaj, Trump szerint enyhülés jöhet az olajháborúban

Nagyot emelkedett a kőolaj ára a ma reggeli kereskedésben, miután Donald Trump amerikai elnök szerint napokon belül megegyezhet Szaúd-Arábia Oroszországgal. Az elemzők nem ennyire optimisták, főleg azt látva, hogy a szaúdiak tegnap jelentősen megemelték olajtermelésüket. Már meg is van az első áldozata az olajháborúnak, csődbe ment egy amerikai palaolajtermelő cég.

Az északi-tengeri Brent közel két dolláros emelkedést mutat ma reggel, mely 8 százalékos szárnyalást jelent, melynek oka, hogy a hírek alapján kezdenek közeledni egymáshoz a nagyhatalmak az olajháborúban.

Donald Trump azt nyilatkozta, hogy véleménye szerint Szaúd-Arábia és Oroszország hamarosan megállapodást köthetnek egymással az olajkihozataluk kapcsán, és Vlagyimir Putyin orosz elnök is nyitott a jelenlegi kihívásokkal teli olajkörnyezet megoldására. Trump miután állítása szerint magas rangú orosz és szaúdi illetékesekkel beszélt, azt nyilatkozta, hogy pár nap múlva akár létre is jöhet a megállapodás az oroszok és a szaúdiak között. Emellett még azt is hozzáfűzte, hogy az elkövetkezendőkben olaj vezérekkel fog találkozni, ahol számos eszközről fognak egyeztetni annak érdekében, hogy csökkentsék az iparágat sújtó negatív keresleti és kínálati sokkot.

Azonban néhány elemző továbbra is szkeptikus az olajhatalmak megegyezése kapcsán, véleményük szerint még hosszú út vezethet addig, amíg tényleg születik valamilyen megállapodás. Az S&P Global Platts elemzője szerint a 10 dollár alatti Brent olajár kényszerítené ki azonnal, hogy a kínálat drasztikus mértékben a kereslethez igazodjon.

A Rystad Energy becslése szerint áprilisban 23 százalékkal eshet éves alapon az olajfelhasználás, mely így 77,6 millió hordó/napot érhet el átlagosan.

Donald Trump optimista kijelentései ellenére Szaúd-Arábia olajtermelése a tegnapi napon több mint 12 millió hordó/napra emelkedett,

annak ellenére, hogy a globális olajkereslet drámai mértékben szűkül, és az amerikaiak folyamatosan próbálnak nyomást gyakorolni a közel-keleti szövetségesükre. Ezzel ellentétben az oroszok nem tervezik kitermelési szintjük emelését az elkövetkezőkben.

Az Egyesült Államok olajkészlete 13,8 millió hordóval növekedett az előző héten, mely 2016 óta nem látott érték, és meg is van a jelenlegi nehéz olajpiaci szituációnak az első amerikai áldozata, a tőzsdén jegyzett észak-dakotai palaolajtermelő társaság, a Whiting Petroleum csődöt jelentett.

