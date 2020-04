Újabb drámaian rossz adat Amerikából, lefordultak az indexek

Felemásan teljesítenek az európai légitársaságok csütörtökön, az IAG és az Air France esetében azonban jelentős emelkedést látunk. A légitársaságok részvényeit egész évben ütötték a befektetők, hiszen a koronavírus miatt jelentősen visszaesett az utazási kedv, ezzel együtt pedig ezen cégek kereslete is, továbbá a bevezetett utazási korlátozások is újabb csapást mértek ezekre a vállalatokra. Sok cég egyébként állami támogatásért folyamodott, mivel a kialakult helyzetben akár a csőd szélére is kerülhetnek ezek a társaságok.