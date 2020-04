Tömeg-lélegeztetőgépet fejlesztenek az Óbudai Egyetemen

Tömeg-lélegeztetőgép fejlesztésén dolgoznak az Óbudai Egyetemen. A műszer alkalmas lenne egyszerre több kritikus állapotban lévő beteget is ellátni. Az intézmény innovációs központjának igazgatója az ATV Híradójának elmondta: céljuk, hogy az eszköz két hónapon belül alkalmazható legyen.

A speciális lélegeztetőgép egyszerre több - akár 5, 10, 50, esetleg még több -, kritikus állapotú koronavírusos beteg ellátására is alkalmas lehet beteg ellátására is alkalmas lehet, akár tábori körülmények között is.

Az egyetem innovációs központjának igazgatója szerint a cél, hogy az eszköz két hónapon belül alkalmazható legyen. Az egyetem az Operatív Törzzsel is felvette a kapcsolatot.

A tömeges lélegeztetésnek hangsúlyos tényezője, hogy a kilélegzett fertőző levegőt a berendezés elvezeti a közös légtérből (és szűri is), ezzel lényegesen csökkenti az ápolószemélyzet megfertőződésének a kockázatát.

További óriási előnyt jelent, hogy a berendezés ad-hoc jelleggel telepíthető kórházon kívüli környezetben, kórházi infrastruktúra nélkül is.

Az EKIK BioTech Kutatóközpontja és a Bejczy Antal iRobottechnikai Központja által kezdeményezett, karitatív, nonprofit módon működő MassVentil Project néven futó kutatás-fejlesztéshez március eleje óta egyre több hazai és külföldi kutató, hallgató és ipari szereplő csatlakozik. A kutatók a járvány rohamos terjedése miatt, versenyt futnak az idővel. Fontosnak tartják, hogy minél több fejlesztőmérnököt és szakembert tudjanak bevonni a projektbe, hogy ezáltal gyorsabban haladjanak a megvalósítás felé.

Címlapkép: Getty Images