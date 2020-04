MKIK: ezek a cégek lehetnek a nagy nyertesei a vírushelyzetnek

A Magyar Kereskedelemi és Iparkamara (MKIK) által az elmúlt héten, közel 3200 fős minta alapján végzett kutatás azt támasztja alá, hogy a cégek közel egyharmada home office vagy távmunka jellegű tevékenység bevezetését rendelte el. A Modern Vállalkozások Programja által most elkészített, ráépülő felmérés szerint megállapítható, hogy egyetlen hét alatt legalább további 15%-kal emelkedhetett azon vállalkozások száma, amely a céges működés irodából történő kitelepítésében, a távoli elérésekben látja a működés folytonosságának lehetőségét - derül ki az MKIK közleményéből.

A település mérete erősen determinál

A vállalkozásnak otthont adó település mérete egyenes arányban van a home office (HO) elrendelésére való nyitottsággal. A megyeszékhelyek esetében jelentősen nagyobb az otthoni munkavégzés elfogadottsága mind a munkaadó, mind a munkavállaló részéről. A személyes interjúk keretében az is kiderült, hogy a munkavállalók tömegközlekedési eszközökkel történő munkába járásának kiküszöbölése is szólt az otthoni munkavégzés mellett.

A HO bevezetésének késleltetése a legtöbb esetben az alacsony eszközellátottságra, a megfelelő és biztonságos infrastruktúra kiépítettségére és az ehhez szükséges kellő kompetenciák, azaz a szakmai segítség hiányára vezethető vissza. Több vállalkozás számolt be arról (főleg a kisebb településeken), hogy mind a hardver eszközök beszerzése mind az otthoni munkavégzés körülményeinek megteremtéséhez szükséges szakemberek (inkl. erre szakosodott cégek) szolgáltatásainak elérése nehézkesebb az ezirányú, megnövekedett kereslet miatt.

A kényszer nyitja meg az ajtót?

A felmérés egyértelműen rámutatott arra is, hogy az érdemben személyes ügyfélkapcsolatra építő ágazatok és cégek, még azok is, akik a csoportmunka és távmunka támogatást, távoli elérést kínáló digitális eszközöktől jelentősen elzárkóztak, a jelenlegi helyzet diktálta kényszer hatására jelentős előrelépést mutattak.

Olyan, néhol napok alatt végbemenő és akár teljes paradigmaváltást eredményező változásokról beszélhetünk, amelyekhez más esetben, normál működés alatt évek sem voltak elegendőek. A könyvelőirodák újszerű kétirányú, network-alapú kommunikációs csatornákat hoztak létre (pl. Facebook közösségek) az ügyfeleik naprakész támogatására.

A változásokhoz kapcsolódó folyamatok mozgatórugója a személyes kontaktusok számának csökkentése, így például a kártyás - érintésmentes - fizetési megoldások bevezetése, érintést igénylő – pl. beléptető - eszközök működésének átállítása érintés nélküli technológiákra. A megkérdezett cégek 98%-a eszközölt folyamataiban valamilyen változást.

De érzékelhető a vállalkozások érdeklődésének növekedése a digitális technológiák meghonosítását elősegíteni kívánó pályázati források iránt is, azaz, ha a Kormány elfogadja az MKIK hétfőn bejelentett második kríziscsomagjának, az életképes hazai vállalkozói kör, azon belül is a digitális transzformáció támogatására tett azonnali intézkedési javaslatait, a forrás bizonyosan nagy érdeklődésre tart majd számot és jó helyre is kerül.

A Modern Vállalkozások Programban szállítóként közreműködő cégek visszajelzése, hogy az ügyfeleik sokasága ad megbízást a privát hálózatok be/ és átállítására, az eddig zártan, lokálisan használt és elérhető adatok kívülről történő biztonságos elérésére, ezzel lehetőséget adva hosszú távon is egy új munkamódszer és szemlélet meghonosodására.

Az IT cégek gyorsan reagáltak

Az IKT ágazat, hardver és szoftverszállító cégek egyaránt, rendkívüli módon aktivizálták magukat az elmúlt hetekben. A megnövekedett keresletet igyekeznek maximálisan kiszolgálni, számos esetben további új értékesítési modellekkel, új ajánlatokkal megtámogatni, illetve akár díjmentes megoldásokkal, szolgáltatásokkal kiegészíteni.

Számos informatikai cég kínál például ingyenesen elérhető online képzéseket, kurzusokat, webináriumot. A Modern Vállalkozások Programja pedig igyekszik ezeket naprakészen tartva, az ügyfelei részére katalogizálni és kiajánlani, ecélból ideiglenesen megnyitották az alapvetően a rendezvények nyilvántartását és kapcsolódó regisztrációt támogató, jelenleg azonban szünetelő naptárjukat.

A munkavállalók nyitottsága kulcskérdés

A munkavállalók korbéli összetétele is befolyásolja az átállás gördülékenységét. Jellemzően a személyes betanításhoz szokott, azonban az egyre gyorsabb tempóban fejlődő tech eszközöket követni kevésbé képes, idősebb kollégák számára nehezebb a váltás. Számukra az előre jól beállított, könnyebben használható, kevésbé komplex eszközök, vagy akár a mobiltelefonra optimalizált kisebb, egyszerűbb megoldások jelenthetnek valós alternatívát. Esetükben fontos továbbá, hogy az eszközöket hozzáértő szakember (jellemzően rendszergazda) bármikor könnyedén elérje, így a végpontmenedzsment és erős kézi vezérlés itt nélkülözhetetlen.

Az új munkavégzési formára való nyitottság egyértelműen fordítottan arányos a korral, a pályakezdő, vagy fiatalabb generáció jóval könnyebben képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

Leporolt értékesítési módszer is a hadrendben

Az értékesítési módszerek között - nem csak a digitális eszközöket nyújtó cégek esetében - újra reneszánszát éli a telesales, azaz a telefonon - sok esetben hideghívással - történő értékesítés. De az eddig nem alkalmazott, újszerű módszerek is utat törnek maguknak a mostani kényszerhelyzetben. A felmérés során - igaz nagyon alacsony számban - jelezték cégek, hogy az eddigi távoli terveikben szereplő chat ablakok, de akár chatbotok bevezetését is felgyorsítják, ill. több cég ezeket már meg is honosította a működésében, ezzel bővítve az eddig alkalmazott eszköztárukat.

A felmérés visszaigazolta, hogy a vállalkozások a korábban megvásárolt, vagy előfizetett szoftvereik funkcionális tárházát sem ismerik, azaz nem tudják „mivel is főzhetnek” egyáltalán. A megkérdezett cégek közel fele nyilatkozta azt, hogy az elmúlt két hétben a kényszer okán olyan új funkciókat fedeztek fel és vettek használatba, amelynek a létezéséről eddig nem volt tudomásuk. Az ezirányú tapasztalat ezen esetben az egyik legnagyobb szoftvergyártó irodai programcsomagjának csoportmunka megoldásaira vonatkozott.

A cégek többsége (főként a digitális eszközöket készségszinten használók) most szembesülnek azzal is, hogy a nem integrált rendszerek működtetésének a távolról történő munkában sokkal nagyobb a hátránya, mint az a céges irodai munkavégzés során tapasztalható volt.

Főként a feldolgozóipari cégek számoltak be arról, hogy a hibrid működés - az adminisztráció és menedzsment a háznál, a termelés továbbra is az üzemben - nem várt nehézségeket okoz a napi ügymenetben. A Modern Vállalkozások Programjának tanácsadói pontosan az ilyen kérdésekre keresik a választ, tanácsaikkal, tapasztalataikkal sok cégnek segítettek már az áthidalásban, racionalizálásban a kicsiktől, egészen a nagyokig.

Fontos szempontként jelenik meg az adatmentés kérdése is. A céges, lokális környezetben ez a jól beváltnak, régi módszerekre támaszkodik, azonban a felhőbe emelve a teljes működést már most látszanak a gyenge pontok. Ennek ellenére a cégek továbbra is – az akár rendszertelen, de – kézi mentésekben, birtokolt fizikai tárolókban látják a biztonságot, a felhőalapú biztonsági adattárolásról sokan hallani sem akarnak.

A nyertesek sora már kialakulóban

Várhatóan az internetes kereskedelem lehet az egyik nagy nyertese a kialakult helyzetnek - írja elemzésében az MKIK. Az eddig az online értékesítéstől elzárkózó sajátos, az értékesítő, értékesített áru – fogyasztó személyes kapcsolatára erőteljesebben építő (pl. FMCG) termékeket értékesítő vállalkozások az online kereskedelem adta lehetőségekkel próbálják kompenzálni a kiesett bevételt.

De minden mozdul a digitális tér, online értékesítési csatornák irányába; zenitjét élik a streaming szolgáltatók, e-learning képzőhelyek, co-working megoldások, távoli menedzsment eszközök szállítói. A jelenlegi helyzet robbanásszerű lehetőségként jelenhet minden olyan vállalkozásnál, aki gyorsan és nyitottan reagál a krízisre és hamar talál válaszokat. A kereslet ugyanis nem csökkent olyan radikális mértékben, ahogyan az a kínálati oldalt jellemzi.

A vállalkozások közül sokan ezt az időszakot arra fordítják, hogy a jövőt építsék, és olyan fejlesztéseket eszközöljenek, amely a helyzet rendeződése után hozzájárul ahhoz, hogy minél gyorsabban talpra álljanak, akár néhány lépéssel a versenytársak előtt soroljanak be a mezőnybe. Egy bizonyos, kellő innováció, nyitottság és digitális eszközök nélkül ez lehetetlen küldetés.

Címlapkép: Getty Images