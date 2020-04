Itt a válság nagy nyertese, de mi áll a hype mögött?

Óriási népszerűségnek örvend most a Zoom, amely segít összekapcsolni az ismerősöket, barátokat, kollégákat egy olyan időszakban, amikor a távmunka a normálitás. A felhasználók mellett a befektetők is meglátták a lehetőséget a Zoomban, a tavaly tőzsdére vitt cég árfolyama szárnyalt idén egy olyan piaci környezetben, ahol szakadtak a tőzsdék. Megnéztük, mi áll a szárnyalás mögött.

Zoom, mi a sztori?

A tavaly tőzsdére vitt Zoom alapvetően videó alapú kommunikációt lehetővé tevő platformját világszerte vállalatok, oktatási intézmények és magánszemélyek is használják, a kereslet pedig jelentősen megugrott, hiszen a koronavírus miatt kialakult krízishelyzetben a tanulóktól kezdve a munkavállalókon át lényegében az emberek nagy része otthoni munkavégzésre kényszerült, ebben pedig hatalmas segítséget nyújt az online videokonferenciás szolgáltatás. Sokak szerint a koronavírus mindent megváltoztat, most törnek át a gátak abban, hogy a vállalatok a jövőben hogyan kommunikálnak majd az alkalmazottaikkal, partnereikkel, ebben lehet eszköz a Zoom alkalmazása, a HD audio/video platform akár 1000 résztvevős online konferenciák megtartását is lehetővé teszi, integrált a Skype-pal és a Slack-kel is, Outlook, Gmail vagy iCal segítségével is ütemezhetők a meetingek, így a legnagyobb vállalatok igényeit is kiszolgálja. A Zoomnak egyébként már több mint 200 millió aktív napi felhasználója van a cég friss márciusi adatai szerint.

Mi történt az árfolyammal?

Nagy hype övezte a Zoom Video Communication elsődleges részvénykibocsátását tavaly, a részvényekkel 2019. április 18-án indult a kereskedés az amerikai tőzsdén, és miután 72 százalékot emelkedett az árfolyam az első kereskedési napon, 1,5 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú lett a videokonferenciás cég. A részvény az első kereskedési napon 62 dolláros árfolyamon zárt, majd július 22-én 104,5 dollárra emelkedett az árfolyam, ezzel beállítva az akkori napon belüli csúcsot, viszont innen egy folyamatos csökkenés indult, az árfolyam egészen 62,7 dollárig esett december 2-án, végül pedig 66,7 dolláron zárta a tavalyi évet, tehát 2019-ben mindössze 7,6 százalékkal került feljebb a Zoom árfolyama a tőzsdére vezetéshez képest.

Idén viszont megindult a rali, ahogy a kínai Vuhanból elkezdett terjedni a koronavírus az országon belül, majd pedig átterjedni az egész világra, úgy nőtt a Zoom népszerűsége a fogyasztók és a befektetők között is egyaránt. A Zoom árfolyama januárban már 14,4 százalékot emelkedett, majd februárban a járvány terjedésének gyorsulásával összhangban a Zoom is belehúzott, februárban a már 37,6 százalékos volt az emelkedés, márciusban pedig újabb 39,1 százalékkal került feljebb az árfolyam, így az év első negyedévében összesen közel 115 százalékot emelkedett a Zoom árfolyama.

Mindemellett természetesen meg kell említeni, hogy a részvénypiacok hatalmasat zuhantak idén, volt olyan hét, amikor napi szinten döntögették a legnagyobb napi esésekre vonatkozó rekordokat a különböző részvényindexek, az S&P 500 az év első három hónapját 20 százalékos eséssel zárta, míg a Dow 23,2 százalékot zuhant ugyanezen az időtávon.

Mit mondanak a fundamentumok?

A cég piaci kapitalizációja 38,2 milliárd dollárra emelkedett, a tavalyi árbevétele 623 millió dollár volt, az elemzők pedig 48,5 százalékos növekedést várnak az idei évben, majd további 33,6 százalékos emelkedést 2021-re. Profit soron szintén pozitívak a kilátások, tavaly 101 millió dollárt ért el a vállalat, idén pedig 32 százalékos növekedésre számítanak az elemzők, jövőre pedig további 37 százalékos profit emelkedésre lehet számítani.

Mindezek mellett a Zoom minden árazási mutató alapján kifejezetten drága, az elemzők által 2021-re várt 1,2 milliárd dollár árbevétel alapján a P/S-ráta közel 32-es, az elemzők 2021-re részvényenként 58 cent profitot várnak, a részvényárfolyam pedig szerdán 137 dolláron zárt, ezek alapján 232-as P/E-rátán forog a Zoom.

Ilyen árazás mellett nem meglepő, hogy a vállalat részvényeire egyre kevesebb az optimista elemző, már csak 7 elemző ajánlja vételre a Zoom részvényeit, 14 elemző tartást, 2 pedig eladást javasol. A Zoomnál kicsit előre szaladtak a befektetők/lemaradtak az elemzők, a célárak átlaga 113,5 dollár, ami most már 20,7 százalékkal alacsonyabb, mint a szerdai záróár, a legutóbbi meghatározott célár április 1-én érkezett az RCB-től, ez 125 dollár volt, amely már közelebb van a szerdai záróárhoz, azonban még ez is 8,8 százalékkal van alatta.

Kicsit drága, de minden szép és jó, mi lehet akkor a buktató?

Sok kritikai érte a Zoomot a biztonsági és adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban, már tavaly nyáron is felmerültek olyan problémák, amelyeket a cég nehézkesen, vagy egyáltalán nem tudott orvosolni. Az egyik korábbi hiba miatt bizonyos weboldalak megnyitásával a Mac felhasználók web kameráját a saját akaratuk ellenére is be lehetett kapcsolni. Az adatvédelmi problémák eredője, hogy a Zoom szoftvere egy aránylag egyszerű módon működik, a videokonferenciákhoz kap a felhasználó egy linket, benne egy egyedi azonosítóval, amelyet körbeküld a meghívottaknak, akiknek csak elég rákattintaniuk a linkre és már bent is vannak a beszélgetésben. Ez az azonosító egy mindössze 9-11 számból álló kód, és ha előzetesen nincs beállítva jelszó, akkor a hackerek könnyedén bejuthatnak a meetingekre és adatokat szerezhetnek akár cégekről vagy magánszemélyekről, ezt nevezik Zoom-roulettnek, amikor egy hacker véletlenszerűen generál egy kódot, amellyel bekerül egy konferenciabeszélgetésbe. A cég azóta sem tudta teljesen kiküszöbölni ezt a problémát.

Nem csak a hacker támadások az egyetlen furcsaság a Zoom adatvédelmi politikájával kapcsolatban, a múlt héten derült ki, hogy a Zoom iOS verziója adatokat küld a Facebooknak még akkor is, ha az adott felhasználónak nincs is Facebook profilja. Ez egyébként nem lenne újszerű dolog, hiszen több másik szoftver is továbbít adatokat a Facebook felé, azonban könnyen lehet, hogy ez egyáltalán nem világos a Zoom felhasználók számára, hogy egy bizonyos termék használatával egy másik szolgáltatásnak nyújtanak adatokat. A Facebook olyan adatokat kap meg, mint a telefon típusa, vagy a földrajzi elhelyezkedés, amelyek marketing tevékenység céljából lehet hasznosítani. Az adatvédelmi szabályzatban tesznek említést arról, hogy cég felhasználhatja a Facebook profil információkat , azonban semmi olyanról nem esik szó, hogy a Facebook profillal nem rendelkezőkről is adatokat szolgáltat a cég. A legfrissebb beszámolók szerint Elon Musk cége, a SpaceX már megtiltotta a dolgozóinak, hogy a Zoomot használják.

Címlapkép: Jessica Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images