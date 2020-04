Merre mennek tovább a részvénypiacok? Megszólaltak a szakértők

Láttuk már a piacok alját vagy hamarosan jön a március végi mélypontok újratesztelése? Érdemes már beszállni a részvénypiacokon vagy a kivárás ajánlott? Rendkívüi a koronavírus miatt kialakult bizonytalanság, a nagy befektetőházak stratégái, elemzői, és a guruk rendkívül megosztottak a hogyan továbbal kapcsolatban. Most újabb vélemények érkeztek.

Régen látott esés a tőzsdéken

Rég nem látott esés söpört végig a világ tőzsdéin az elmúlt hetekben a koronavírus-járvány miatt, és bár az S&P 500 felpattant a márciusi mélypontról, és 13 százalékot emelkedett már azóta, még így is 26 százalékkal van a február közepén elért történelmi csúcs alatt, de más vezető részvényindexek is jellemzően értékük negyedét vesztették el idén.

A tőzsdei zuhanás után a nagy befektetőházak stratégái, elemzők és guruk rendkívül megosztottak azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e már beszállni a tőzsdéken, vagy éppen ellenkezőleg, érdemes még fedezékbe vonulni és szárazon tartani a puskaport, hiszen további körök jöhetnek még lefelé.

Életünk nagy lehetősége, vagy csapda?

Korábban írtunk róla, hogy a piaci kommentárok nagyon megosztottak a jelenlegi piaci helyzet megítélésével kapcsolatban, a pozitív oldalon számos szakértő lát lehetőséget a mostani helyzetben.

Larry Fink a BlackRocktól úgy gondolja, hogy a gazdaság kiheveri majd a koronavírus-járványt, és mindez óriási lehetőséget rejt magában. A cégvezér szerint a hosszú távon gondolkodók számára a piacok jelenleg nagyon izgalmasak lehetnek, bár azt lehetetlen megmondani, hogy a piaci esés véget ért-e.

Mark Mobius, a veterán feltörekvőpiaci befektető alulértékelt részvények vásárlásába kezdett, miután a guru abban bízik, hogy néhány cég papírja visszapattan majd a koronavírus járvány közepette látott hatalmas részvénypiaci esés után.

Bill Miller kivételes vételi lehetőségként jellemezte a mostani piaci helyzetet, az ismert befektető szerint mindez nem jelenti azt, hogy azonnal jelentős vételi pozíciókat venne fel, inkább a fokozatos építkezés híve.

Az ismert hedge fund menedzser, Bill Ackman nem is olyan rég meglehetősen pesszimistán fogalmazott a koronavírus járvány nyomán kialakult helyzettel kapcsolatban, a befektetési szakértő azonban a pozícióinak egy részét lezárva az így felszabaduló készpénzből bevásárolt, és az alap meglévő részvénypiaci befektetéseinek növelése mellet többek között a Starbucks papírjaiból is vásárolt.

John Rogers, az Ariel Investments elnöke szerint az életben talán egyszer adódik olyan vételi lehetőség a tőzsdéken, mint a mostani. A befektetési társaság vezetője felidézte a legendás befektető, John Templeton szavait, aki szerint akkor érdemes vásárolni, ha csúcson a pesszimizmus.

A befektetők egy része azonban arra számít, hogy az esésnek még egyáltalán nincs vége, míg mások inkább bizonytalanok a folytatásra vonatkozóan, azonban a szakértők egy része a bizonytalanság ellenére is úgy véli, hogy az egyedi részvények között már most is adódnak kedvező vételi lehetőségek.

Jim Rogers szerint még nincs vége az esésnek a tőzsdéken, a legendás befektető pedig az elkövetkező évek folyamán élete legrosszabb medvepiacára számít. Rogers kiemeli, hogy a koronavírus járvány nagy károkat okozott a gazdaságban, és nem számít rá, hogy gyorsan elmúlna a járvány hatása.

Óvatosságra intette a befektetőket a Standard Chartered stratégája, Eric Robertsen a részvénypiacok legutóbbi emelkedését a rendkívüli fiskális-, és monetáris élénkítő intézkedéseknek tudja be, és szerinte a rali nem fenntartható.

Mohamed El-Erian szerint a koronavírus járvánnyal összefüggésben további heves kilengések jöhetnek a piacokon, ezért az indexek helyett inkább az egyedi részvények vásárlásban lát lehetőséget.

A BK Asset Management vezetője szerint a piac teljesen alulbecsüli, hogy a koronavírus mekkora sokkot jelent majd a gazdaság számára, Boris Schlossberg ezért úgy véli, hogy az Egyesült Államok fogyasztói a következő tizenkét hónap folyamán csupán a legszükségesebb termékekre fognak költeni majd.

Jeremy Siegel négy tényezőre figyel majd, amelyből kiderülhet, hogy a tőzsdék legutóbbi felpattanása tartós lehet-e majd. Ilyen a fiskális és monetáris stimulus, a fertőzési görbe laposodása, valamint a vakcina kifejlesztése.

Az UBS stratégája szerint a koronavírus fertőzések száma valószínűleg tovább emelkedik majd, emellett a részvénypiacokon a növekedési papírokban kiépült pozíciónál sem láthattunk kapitulációt, ezért összességében úgy véli, egyelőre túl korai lenne kijelenteni azt, hogy már láttuk a piac alját.

A mélypont újratesztelése

A piacok a közelmúltban stabilizálódás jeleit mutatták, a befektetők pedig a jelzések széles skáláját figyelik azzal kapcsolatban, hogy merre indulnak tovább a részvénypiacok. Az egyik ilyen pozitív jel a csökkenő volatilitás, valamint a javuló likviditás a fix kamatozású értékpapírok piacán. A befektetői hangulat javulása is arra utalhat, hogy fordulat következik a részvénypiacokon.

A koronavírussal kapcsolatos hírek azonban továbbra is bizonytalanságot szülnek, Jerome Adams, a Egyesült Államok tiszti főorvosa vasárnap arra figyelmeztetett, hogy a következő hét lesz a legnehezebb és legszomorúbb egészségügyi szempontból. Ennek ellenére a vírusfronton is érkeztek pozitív hírek, Andrew Cuomo, New York kormányzója szerint a halálozások száma mérsékelten csökkent, azonban még nem lehet kijelenteni, hogy az államban a krízishelyzet elérte volna a tetőpontot. A vírussal kapcsolatos pozitív hírek miatt a befektetők kedve is megjött a kockázatvállalásra, az amerikai határidős indexek jelentősebb emelkedést vetítenek előre a hétfői piacnyitásra.

Julian Emanuel a BTIG-tól azonban arra számít, hogy részvénypiacok újratesztelhetik a márciusi mélypontokat áprilisban, miután az egészségügyi és gazdasági hírek valószínűleg elérik a parabolikus csúcspontjukat. Emanuel szerint a piac alját akkor érhetjük el, amikor az emberek realizálják, hogy a gazdaság valódi újraindulásának időpontja nem április vége, hanem inkább május vége. Azt is hozzátette, hogy a mélypont akkor szokott eljönni, amikor a hírek leginkább negatívak, a helyzet pedig reménytelen.

Készen akarunk állni arra az időre, amikor majd venni érdemes, és úgy gondoljuk, hogy ez áprilisban jön el

– mondta Emanuel.

Emanuel egy ritka jelenségről is említést tesz, mely szerint a piaci volatilitást mérő indexek közül az S&P 500 VIX jelenleg a Nasdaq 100 VIX felett van, amely általában fordítva szokott lenni a piaci stresszhelyzetekben.

Whitney Tilson, az Empire Financial Research alapítója és vezérigazgatója arról számolt be vasárnap, hogy szerinte New York városban sikerült megfékezni a koronavírus gyors terjedését március 19. környékén, és most az újonnan fertőzöttek száma csökkenést mutat. Tilson szerint a NYC Health által közzétett adatok még inkább reményteljes képet festenek.

Christopher Wood a Jeffriestől arról számolt be pénteken, hogy a cégnél továbbra is arra számítanak, hogy minimum újratesztelésre kerül a márciusi mélypont az S&P 500-ban, valamint a 10 éves amerikai államkötvény hozamában. Wood szerint amikor a rossz hírek elérik a csúcspontot Európában, akkor Amerikában és Nagy-Britanniában még durván emelkedni fog a megbetegedések száma, mivel az országok lezárását nem kezdték meg elég korán. A pozitív hírfolyam pedig valószínűleg felbátorítja a befektetőket rövidtávon, érthető okok miatt.

Andrew Slimmon, a Morgan Stanley Investment Managementtől megosztott véleményt fogalmazott meg. A portfóliómenedzser arra számít, hogy a márciusi mélypont újratesztelése megtörténik majd, azonban nem tartja kizártnak, hogy nem lesznek újabb körök azokra a szintekre. Slimmon három fázis különbözet meg a medvepiacokban, a „pánik mélypontot”, a „megkönnyebbülés ralit”, és az „újratesztelést”, majd megjegyezte, hogy a piac jelenleg a második fázisban jár. Slimmon szerint a pénzügyi szolgáltató szektor részvényei mellett a fogyasztási cikkeket gyártó cégek részvényei lehetnek izgalmasak.

Brad McMillan, a Commonwealth Financial Network befektetési igazgatója szerint az április nehéz hónap lesz, néhány valós, és nagyon ijesztő szalagcímmel. A piac bizonyosan reagálni is fog ezekre a hírekre, tehát nagy volatilitásra lehet számítani, valamint arra, hogy a márciusi mélypont valószínűleg újratesztelésre kerülhet.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images