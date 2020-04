Olajkereskedés a gyakorlatban - Online előadás

Év eleje óta folyamatosan eső olajárral lehet találkozni, amit még egy orosz-amerikai-szaúdi feszültség is fűszerez. Az átlagember ebből csak annyit tapasztal, hogy jóval alacsonyabb lett a benzin ára, de mi van akkor, ha valaki szeretné meglovagolni az olaj változó árfolyammozgásait? A Portfolio Trader online előadása pont ezt a lehetőséget fogja gyakorlati példákon keresztül bemutatni.

Az olaj piaca jóval előbb tetőzött, mint a tőzsdék, és év eleje óta több mint 60 százalékos zuhanást látni az árakban. Ráadásul nem csak a koronavírus okozta gazdasági leállás csökkentette a keresletet a termék iránt, hanem a kínálati oldalon is óriási feszültség van a meghatározó kitermelők között. Bár egyre több hír érkezik már arról, hogy hamarosan tető alá hozhatnak egy megállapodást, mégis itt egy óriási politikai és gazdasági játszmáról van szó. Bármi is legyen ezeknek a hatásoknak a jövőbeli kifutása és megoldása, maga az árfolyammozgás nagyon is változatos, és jó terepet nyújt mind a rövid, mind a hosszabb távon kereskedőknek.

További információ és regisztráció az online előadásra

A Portfolio Trader online előadása az aktuális piaci helyzet elemzésén túl arra is kiterjed, hogy milyen termékekkel lehet a legjobban lekereskedni az ármozgásokat attól függően, hogy kinek mi az időhorizontja és a célja, valamint milyen kereskedési platformokon lehet ezeket elérni.

Az előadás tematikája:

Hogyan lehet az olajjal kereskedni?

Milyen trendek várhatóak?

Figyelőlistás olajrészvények és egyéb termékek

Beszállási pontok keresése a grafikonon

Időpont: 2020. április 8. 18:00 - 18:45

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

A webináriumon egyszerre 100 fő tud bent lenni a virtuális teremben, így érdemes már az előadás előtt 10-15 perccel belépni, hogy biztosan legyen hely. (Az elmúlt hetekben többszörös túljelentkezés van a Portfolio Trader előadásaira.)

