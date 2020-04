Tépik az európai tőzsdéket, zsákolják a részvényeket a befektetők

Felpattantak az irányadó európai részvényindexek hétfő reggel, a DAX 3,9 százalékos emelkedése mellett, a CAC 2,9 százalékkal került feljebb, míg az angol FTSE 100 2,5 százalékot erősödött. Az olasz tőzsde is emelkedik, az FTSE MIB 2,5 százalékkal került feljebb, míg a spanyol börze 2,9 százalékos erősödést mutat. A piaci kommentárok szerint a mai emelkedés mögött az állhat, hogy a koronavírus járvánnyal összefüggő halálozások mérséklődhettek New Yorkban, Spanyolországban és Olaszországban is.