Tovább száguld az arany

Tovább menetel felfele az arany ára, amennyiben ez így megy tovább nemsokára új lokális csúcsot üthet az árfolyam. A jelenlegi gazdasági terep kiváló a sárga nemesfém számára, óriási gazdasági bizonytalanság van, hatalmas mentőcsomagokat fogadnak el világszerte, és tartósan alacsonyan maradhatnak a kamatok.

1,6 százalékkal emelkedik a mai nap az arany árfolyama, mellyel már közel elérte az 1650 dolláros unciánkénti árat. Amennyiben a jelenlegi szinten tudna zárni az árfolyam, technikailag egy fontos mérföldkő lenne, ugyanis áttörte az 1633 dollárnál található ellenállását, mellyel már csak egy karnyújtásnyira került az 1700-as lokális csúcs, mely így hamarosan megdönthető lehet.

Továbbra is a koronavírus okozta recessziós félelmek és hatalmas gazdasági mentőcsomagokról szóló bejelentések tüzelik az arany árfolyamát, melyből a menekülő eszköz jellege miatt tud profitálni. A kamatok a radikálisan növekvő adósságterhek miatt tartósan alacsonyan maradhatnak, mely kedvező a sárga nemesfém számára, mivel csökken az alternatív költsége, ugyanis az aranynak az egyik legnagyobb hátránya, hogy nem fizet kamatot.

Shinzo Abe, Japán miniszterelnöke kedden hatalmas monetáris és fiskális csomagot fogadhat el annak érdekében, hogy enyhítse a koronavírus által okozott gazdasági rombolást.

Mindemellett pénteken három éve nem látott magas szintre emelkedett Amerika legnagyobb arany befektetési alapjának számító SPDR Gold Trust által tartott aranykészletek mennyisége, mellyel így már majdnem elérte az 1000 tonnát.

Fizikai aranyat igen nehéz volt kapni az elmúlt napokban a világon, így Magyarországon is, ugyanis a kiskereskedelemben a vevők gyorsan elkapkodták a rendelkezésre álló készleteket, és új kínálat pedig nem tudott érkezni az aranyöntödék globális zárva tartása miatt. Most azonban 3 hatalmas öntöde is részben újra működésbe állhat két hét szünet után, melynek köszönhetően a fizikai arany remélhetőleg újra kapható lesz majd a kiskereskedelmi forgalomban.

Címlapkép: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images