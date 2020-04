A kormányok szolgálatába állt a Wizz Air

A Wizz Air a jelenlegi nehéz helyzetben a turisták kiszolgálása helyett a kormányoknak segít a külföldön ragadt állampolgárok hazatelepítésében, és egészségügyi eszközök beszerzésében.

A magyar diszkont légitársaság, a Wizz Air új szerepet talált magának a jelenlegi nehéz járvány által sújtott helyzetben, külföldön rekedt hazai állampolgárok hazatelepítésében segédkezik, és orvosi felszereléseket szállít Kelet-Európába a helyi kormányok megbízásával. Globálisan megfigyelhető tendencia, hogy a légitársaságok jelenleg a korlátozások miatt nem a turisták igényeit szolgálják ki, hanem a kormányok megbizatásait.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója azt nyilatkozta a Reutersnak, hogy

igen, a kormányok és egyéb intézmények fizetnek a kért szolgáltatásokért, azonban most nem azokat az időket éljük, hogy hatalmas profitokat tegyünk szert. A jelenlegi helyzetben a legfontosabb, hogy segítsünk.

A Wizz Air két járatot is küldött, hogy hazahozza az Egyesült Államokban rekedt magyarokat. Azonban nemcsak a magyar kormányt szolgálja ki a hazai légitársaság, Szlovénia és Macedónia megbízásából is üzemeltet járatokat és egyéb államokkal is tárgyalásokat folytat. A társaság flottájának jelenleg 10 százalékát vonultatja fel ilyen célból, melyhez 200 fős személyzet tartozik.

A magyar kormány nagyra értékeli a Wizz Air segítségét, Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kulcs szereplőnek nevezte a légitársaságot, amikor a 6 gépből álló flotta Kínából Magyarországra érkezett.

A Wizz Air papírjai közel 10 százalékot emelkedtek eddig a mai kereskedésben.

Címlapkép: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images