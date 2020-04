Erősen kezdtek az amerikai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nagyot emelkedtek az európai tőzsdék kedden, a magyar tőzsde is emelkedik, a befektetők a hazai koronavírus-mentőcsomag részleteire és az MNB mai lépéseire figyeltek, a jegybanki lépések után 4 százalékos pluszban járt a BUX, ezzel együtt pedig a blue chipek is 4 százalék körüli emelkedést mutattak, azonban a délután végére hirtelen lefordult a magyar tőzsde és eséssel zárt a BUX. A BUX komponensei közül az Opus részvényei teljesítettek a legjobban, közel 20 százalékos emelkedéssel. Az amerikai tőzsdék is emelkednek a keddi kereskedésben.