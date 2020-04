Mínuszban zártak az amerikai tőzsdék

Hirtelen nagyot esett a magyar tőzsde, a BUX korábbi emelkedése lényegében fél óra alatt elolvadt, Mol már lefordult, a Richter is mérsékelten esik, az OTP és a Magyar Telekom korábbi emelkedése is mérséklődött, az Opus viszont továbbra is szárnyal.

A grafikonon jól látszik, hogy a BUX korábbi nagy emelkedése valóban szinte percek alatt tűnt el.