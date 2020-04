Rekordszintű árbevétel és eredmény az AutoWallistól

Rekord eredmények

Az AutoWallis leányvállalatai a legfontosabb piaci mutatókat meghaladó növekedést értek el 2019-ben, ezzel rekordszintre emelkedett a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat árbevétele és eredménye – derül ki a társaság kedden közzétett vezetőségi és üzleti jelentéséből. A csoport konszolidált árbevétele 19 százalékkal, 75,3 milliárd forintra bővült tavaly, melyhez mindhárom üzletágának (Nemzetközi disztribúciós, Belföldi disztribúciós, Autóipari szolgáltatói) növekedése hozzájárult. A 12,1 milliárd forintos bővülés túlnyomó része a belföldi és nemzetközi disztribúciós értékesítésben is megmutatkozó – a nyugat-európai új autó regisztráció stagnálása ellenére megvalósult – növekedésből származik. Az AutoWallis csoport működése nem független a változó európai autópiac egészétől, de tevékenysége, üzleti lehetőségei, értékteremtő képessége szempontjából tényleges működési területének Közép-Kelet-Európának és a Balkánnak a gazdasági teljesítménye a mérvadó.

Az Európai Autóipari Gyártók Szövetsége (ACEA) adatai alapján a nyugat-európai piacok új autó eladásainak kisértékű növekedéséhez képest a 2014 után csatlakozott tagállamok többsége továbbra is jelentős mértékben növekedett. Tavaly az új autó piac átlagosan 1,2 százalékkal nőtt az EU tagállamaiban, melyen belül a magyar autópiac 15,6 százalékos folyamatos és kiegyensúlyozott növekedést mutatott. Az AutoWallis a hazai és nemzetközi piacain is elsősorban a prémium szegmensben van jelen, ahol az általa képviselt BMW és MINI márkák esetében 18 százalékos növekedést ért el, szemben a magyar prémium-piac 14,5 százalékos növekedésével.

2019-ben az AutoWallis árbevételének növekedése javuló működési hatékonyság mellett történt: az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) az árbevételnél kisebb mértékben, 17 százalékkal, azaz 2,6 milliárddal nőtt 64,4 milliárd forintra. Az anyagköltségek, elsősorban a megnövekedett szervízszolgáltatások költségeinek emelkedésének köszönhetően nőttek 23 százalékkal, míg az igénybe vett szolgáltatások értéke 41 százalékkal bővült, elsősorban az új nemzetközi piacok és a modellkínálat megújulása miatti magasabb marketingköltség miatt. A személyi jellegű ráfordítások 34 százalékos emelkedése (a csoport átlagos statisztikai létszáma 14 százalékkal 309 főre nőtt) meghaladta a forgalomnövekedés átlagát, de a növekedés összege az árbevétel növekedésnek mindössze 4 százaléka, és csak kismértékben múlta felül a leginkább humánerőforrás-igényes autóipari szolgáltatási üzletág forgalmának növekedését.

Az AutoWallis átfogó eredménye így 14 százalékkal 951 millió forintra nőtt, míg a menedzsment megítélése szerint az eredményességét legjobban bemutató pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény, az EBITDA 17 százalékkal nőtt, és megközelítette a 3 milliárd forintot. Az eredménynövekedés fő oka a – a nyugat-európai új autó regisztráció csökkenése ellenére – nemzetközi disztribúciós üzletág több tényezőtől sújtott bázis időszakhoz képest elért jobb teljesítménye, valamint az AutoWallis stratégiájának megfelelően a folyamatosan növekedő hatékonyságot elérő autóipari szolgáltatói üzletág által megtermelt eredménynövekedés és a működési hatékonyság fejlődése volt.

Az AutoWallis Csoport három üzletága közül a nemzetközi disztribúciós üzletág árbevétele 8 százalékkal nőtt a nyugat-európai teljes autópiaci stagnálásával szemben. Az AutoWallis Csoport a hazai autópiacon is leginkább a prémium szegmensben van jelen, melynek 14,5 százalékos hazai növekedésénél magasabb, 21 százalékos növekedést ért el a társaság (+562 darab, melyből 210 darab a DriveNow, mai nevén ShareNow indulásához kapcsolódó egyszeri tételnek köszönhető), ezzel a belföldi disztribúciós üzletág árbevétele 31 százalékkal bővült. A növekedés abból a szempontból is jelentős, hogy az értékesítés a legfontosabb ügyfélkapcsolati belépőpont az AutoWallis kiemelkedően eredményes autóipari szolgáltatói üzletága számára, melynek árbevétele 19 százalékkal 8,1 milliárd forintra emelkedett.

Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy amennyiben eltekintünk a bérleti eseméynek számának minimális csökkenésétől, minden területen növekedni tudott az AutoWallis.

Tovább folytatódhat a növekedés az AutoWallisnál

Ormosy Gábor, a csoport vezérigazgatója a 2019-es eredmény kapcsán elmondta: a számok alátámasztják, hogy az AutoWallis a tavaly év elején meghatározott ötéves stratégiája mentén halad, melyben azzal számolnak, hogy a 2018-as (65,5 milliárd forint) árbevételt 2024-re megduplázzák, és 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatói lesznek. A növekedést a társaság egyrészt organikus, másrészt akvizíciós úton kívánja megvalósítani. A csoport régóta megbízható partnere a globális autóipari szereplőknek, így erre alapozva a jelenleg képviselt márkákat további országokban szeretnék megszerezni, míg az AutoWallis által jelenleg lefedett 14 országban további 2-3 új autómárka képviseletét szeretnék elnyerni, illetve kiskereskedelmi hálózatukat a régióban is kiterjeszteni.

Kiemelt cél a jelenlegi (szerviz, autókölcsönzés) és a gyorsan növekvő mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatási portfolió bővítése. A növekedés során az AutoWallis építeni kíván a csoporton belüli szinergiákra, így cél a méretgazdaságos működés és a magasfokú hatékonyság, valamint az AutoWallis brand nemzetközi megismertetése és erősítése. A növekedési stratégia része, hogy idén áprilistól az AutoWallis leányvállalata látja el Magyarországon is a Jaguar Land Rover kizárólagos márkaképviseletét a Wallis Automotive Europe, valamint idén tavasszal a csoport tulajdonába került a legnagyobb magyar OPEL és a harmadik legnagyobb KIA kereskedést üzemeltető Wallis Kerepesi Kft. is. Emellett az Iniciál Csoporttal 2019-ben kötött szakmai együttműködés első lépéseként a társaság idén februárban megvásárolta az ICL Autó Kft. üzletérészének 60 százalékát.

Nem lesz osztalék

A vezérigazgató kijelentette, hogy az AutoWallis idén is a stratégiai céljainak megfelelően halad tovább, mert bár rövid távon a koronavírus-járvány megakadályozása érdekében hozott korlátozó kormányzati intézkedések jelentős negatív gazdasági hatásaira is felkészül, ugyanakkor a vállalatvezetés jelenlegi értékelése alapján a krízist követően megnyíló akvizíciós lehetőségek tovább erősíthetik a társaság piaci pozícióját. A csoport tagjai az új helyzethez alkalmazkodva már rövid távon az egészségvédelmet nem érintő költségcsökkentéseket vezettek be, és számolnak a kormány által elrendelt finanszírozási moratórium, valamint a különböző várható támogatások kedvező hatásaival is.

Mindettől függetlenül az AutoWallis Csoport önmagában, bármilyen intézkedés és forrásbevonás nélkül is legalább 12 havi zavartalan működést biztosító tartalékokkal rendelkezik.

Noha a tavalyi eredmény az osztalékfizetést is lehetővé tenné, a koronavírus miatti kiszámíthatatlanabb környezet, és a növekedés finanszírozása érdekében a társaság Igazgatósága nem javasolja osztalék kifizetését az idei évben.

Csökkenő trendben

Az AutoWallis árfolyama több mint 2 százalékot emelkedett a mai kereskedésben, mellyel idén összességében 18 százalékot veszített értékéből. 2019 februárjában nagyon megtépték az árfolyamot, azóta viszont csökkenő trendben mozog a papír.

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd