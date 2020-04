Koronavírus: őrült verseny folyik a hatásos vakcináért, itt vannak a cégek, amik küzdenek a sikerért

A nagy gyógyszergyártók és a kis biotechnológia cégek versenyt futnak az idővel azért, hogy megtalálják a koronavírus ellen hatásos vakcinát, miközben a járványban megfertőzöttek száma immár túllépte az 1,4 milliót világszerte, az elhunytak száma pedig túllépte a 82 ezret. Az alábbiakban ismertetjük a koronavírus elleni vakcinákon dolgozó cégeket, és azok eddigi eredményeit is.

Rengeteg cég fut versenyt az idővel

Az először a kínai Vuhanban felfedezett új típusú koronavírus megbetegedések (COVID-19) nyomán kialakult globális járványban a megfertőzöttek száma immár túllépte az 1,4 milliót, míg az elhunytak száma túllépte a 82 ezret.

A betegségre nincs az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatóság (FDA) által jóváhagyott vakcina vagy kezelés, azonban az FDA március végén megadta a vészhelyzeti felhasználási engedélyt a hidroxi-klorokin-szulfát, és a klorokin-foszfát nevű szerek esetében az új típusú koronavírus okozta Covid-19 kór kezelésére. A vészhelyzeti felhasználás során a gyógyszergyártók az USA szövetségi készletei számára adományozzák oda a készítményeket, amelyek így jutnak el később a betegekhez.

A nagy gyógyszergyártók a kis cégekkel párhuzamosan versenyt futnak az idővel a hatásos vakcina kifejlesztése érdekében, emellett érdemes megemlíteni, hogy nemzetközi kutatók, köztük Barabási Albert-László, a hálózatelmélet segítségével kutatják azt, hogy mely szerek lehetnek hatásosak a koronavírus ellen. A Barabási Lab-en megjelent írás szerint a kutatók reményei szerint a legfontosabb jelöltek hamarosan megkezdik az útjukat a kísérleti laboratóriumba, hogy teszteljék azokat az emberi sejtvonalakon. A MarketWatch pedig összeállításában több társaságot is felsorol, amelyek a koronavírus elleni kezelés vagy vakcina fejlesztésén dolgoznak.

BioNTech, Pfizer

A Pfizer március 17-én jelentette be, hogy segítséget nyújt a BioNTech számára, a koronavírus elleni vakcina-jelölt fejlesztésében és terjesztésében, a megállapodás azonban Kínára nem terjed ki. A BNT162 nevű, preklinikai szakaszban járó vakcina-jelölt klinikai tesztelését április végén tervezi megkezdeni a BioNTech Németországban és az Egyesült Államokban, míg Kínában a Shanghai Fosun Pharmaceutical Group-pal közösen tesztelik majd a vakcinát. A Pfizer és a BioNTech korábban együttműködést jelentett be, amelynek keretében a cégek mRNS-alapú influenza-vakcinákat fejlesztenek ki.

CytoDyn

A vancouveri székhelyű, preklinikai biotechnológiai cég március 31-i tájékoztatása alapján az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatóság (FDA) engedélyezte a társaság leronlimab nevű, kísérleti készítményének fázis II klinikai vizsgálatát. A kísérleti terápiát csak bizonyos indikációban hagynák jóvá, azt enyhe- és közepes légúti komplikációkkal rendelkező, COVID-19 betegek esetében tervezik használni. A randomizált, placebo-kontrollált, kettős vak kísérletek során 75 betegnél tesztelik a terápiát, hogy az biztonságos és hatékony-e. A CytoDyn a kísérleti terápiát a HIV mellett a metasztatikus emlőrák egy fajtájának kezelésére is tanulmányozta.

Dynavax Technologies

A Dynavax Technologies március 26-án jelentette be, hogy a CEPI-vel szövetkezve teszi elérhetővé a COVID-19 vakcinákat fejlesztő cégek számára az adjuváns technológiáját. A Dynavax adjuváns technológiája egy vakcinára adott megnövelt immunválaszt segítheti. A biotechnológiai cég emellett vakcinafejlesztésen az ausztrál University of Queenslanddel is együtt dolgozik.

Gilead Sciences

A Gilead leginkább a hepatitis C-t ellen hatásos első, jelentős gyógyszer kifejlesztéséről ismert, a magas árú Sovaldi azonban a gyógyszerárazással kapcsolatos vitákat is felerősítette. A társaság a HIV gyógyszerek terén fejlesztési és piacra vezetési tapasztalatokkal is rendelkezik, beleértve cég HIV-fertőzés kockázatát csökkentő gyógyszerét, a Truvadát. Az amerikai vizsgálatok mellett a kínai Vuhanban is randomizált, kontrollált vizsgálatokat folytatnak a cég remdesivir nevű készítményével, a koronavírus által megfertőzötteknél a tüdőgyulladás enyhe és közepesen súlyos formáinak kezelésére. A vizsgálatokat a kínai hatóságok februárban engedélyezték. A Gilead március végén leállította a remdesivir ’’együttérző alkalmazását” miután azok elárasztották a céget a koronavírus emelkedésével párhuzamosan. A cég március elején jelentette be, hogy a fázis III szakaszban járó vizsgálatoknál a remdesivirrel mérsékelt és súlyos koronavírusos betegeket kezelnek majd, az eredmények pedig májusban várhatók.

GlaxoSmithKline

A GlaxoSmithKline szintén ismert gyógyszergyártó, amely többek között a szezonális influenza és HPV-elleni vakcinákat is vezetett már be a piacra. A cég februárban jelentette be, hogy a University of Queensland hozzáférést kap majd a társaság vakcina hatásjavító technológiai platformjához, ami a vélekedések szerint erősíti a vakcina-választ és csökkenti a dózisonként szükséges mennyiséget is. Február végén számoltak be arról, hogy a kínai biotechnológiai vállalat, a Clover Biopharmaceuticals szintén a GSK adjuváns technológiáját használja, a COVID-19 vakcina-jelöltjének preklinikai vizsgálatainál.

Heat Biologics

A cég korábbi tájékoztatása szerint a vállalat és a University of Miami Miller School of Medicine közösen fejleszt egy koronavírus elleni vakcinát. A Heat Biologics adatközlése alapján a COVID-19 vakcina-jelöltje felkerült a WHO 41 vakcina-jelöltjének listájára. A társaság nemrégiben csatlakozott az Alliance for Biosecurity konzorciumhoz, ami elemzők szerint segítheti a céget abban, hogy a COVID-19 vakcinája fejlesztéséhez és gyártásához állami támogatást biztosíthasson be magának.

Inovio Pharmaceuticals

A cég immunterápia mellett vakcinákat fejleszt, azonban egyelőre nem rendelkezik kezelésre jóváhagyott termékkel. Az Inovio egy olyan DNS-alapú vakcinával állt elő, amely a társaság reményei szerint antitestek termelésére készteti a testet, így megvédve a szervezetet a fertőzéstől. Az amerikai vállalat egy kínai gyógyszergyártóval, a Beijing Advaccine Biotechnology nevű céggel állt össze az INO-4800 nevet viselő fejlesztésben, amelynél a preklinikai vizsgálatok január vége és február vége között zajlottak, és a cég tervei szerint az amerikai klinikai vizsgálatok áprilisban kezdődhetnek meg, szintén áprilisban kezdődhetnek el az emberi kísérletek is. A cég a vizsgálatok első eredményeit az őszre várja, emellett egymillió dózisnyi vakcinát készek további klinikai vizsgálatokra, vagy vészhelyzeti céllal felhasználni az év végéig. A társaság ötmillió dolláros támogatást kapott a Bill és Melinda Gates Alapítványtól, hogy tesztelhessék a cég vakcinajelöltjének adagolóeszközét.

