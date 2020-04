Lendületben az amerikai tőzsdék: 770 pontos pluszban zárt a Dow

Lejjebb kerültek az irányadó európai részvényindexek a piacnyitás után, a DAX 0,6 százalékos esése melett a CAC 1 százalékkal került lejjebb, míg az angol FTSE 100 1,2 százalékot gyengült. Az olasz tőzsde is esik ma reggel, az FTSE MIB 1 százalékkal került lejjebb, míg a spanyol börze 1,1 százalékot esett. A piaci kommentárok szerint több ok is meghúzódhat a piaci mozgások mögött, egyik részről aggaszthatja a befektetőket, hogy az eurócsoport elnöke, Mario Centeno 16 óra után felfüggesztette az 500 millió eurós csomagról szóló tárgyalásokat, mert a felek egyelőre nem jutottak egyezségre, Olaszország és Hollandia nézeteltérése hiúsíthatta meg a megállapodást. A másik részről pedig a JP Morgan elemzői arról számoltak be, hogy a héten látott részvény rali inkább volt köszönhető a short pozíciók fedezésének, mintsem az aktív kockázatvállalásnak. A JP Morgan arra is figyelmeztette a befektetőket, hogy a mostani inkább egy „megkönnyebbülés rali”, a jövő héten érkező vállalati gyorsjelentések előtt, amelyek betekintést nyújtanak majd abba, milyen pusztítást végzett a vírus a nagyvállalatoknál.