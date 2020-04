Ezeket a részvényeket vedd, ha múlik a csapkodás a tőzsdéken

A korábbi óriási csapkodás a tőzsdéken kezd alábbhagyni, a piac volatilitását mutató egyik volatilitásindex, a VIX közel megfeleződött, így pedig kezdhetnek izgalmassá válni az olyan részvények, amelyek a piacnál volatilisebbek ugyan, viszont alacsony piaci volatilitás mellett jobban teljesítenek.

A koronavírus miatt kialakult tőzsdepánik és zuhanás mellett a volatilitás mértéke is az egekbe ugrott, ami nem is meglepő, hiszen a kettő kéz a kézben jár. Az sem igazán meglepő, hogy a magas bétájú részvényeket, - amelyek volatilisabbak, mint a piac egésze – még nagyobb ütés érte. Most viszont, hogy a VIX index közel feleződött, érdemes lehet a magas bétájú papírokat figyelni.

Nyilván ha valaki az ilyesmi iránt érdeklődik, annak magasabban kell lennie a kockázati toleranciájának, hiszen a magas béta - amely az eszköz nagyobb volatilitására utal - az átlagosnál kockázatosabb részvényekre jellemző. Éppen ezért van az, hogy a volatilisebb papírokat tömörítő Invesco S&P 500 High Beta ETF 35 százalékot esett idén, ezzel pedig gyengébben teljesített, mint a Dow, amely 18 százalékot gyengült, vagy az S&P 500, ami 15 százalékos mínuszban van idén.

Viszont a magas bétájú részvények akkor teljesítenek jól, amikor csökken a piacon a volatilitás, ami éppenséggel igaz is a jelen helyzetre, hiszen a VIX a március közepén elért 80 pontos csúcshoz képest mostanra jóformán megfeleződött, kedden 43,4 pontos volt az értéke. Az Invesco S&P 500 High Beta ETF pedig felül is teljesítette az S&P 500-at áprilisban, az ETF 10,1 százalékkal került feljebb, míg az S&P 6,4 százalékot emelkedett. Abban az esetben pedig, ha a piaci volatilitás tovább csökken, akkor a magas bétájú papírok továbbra is felülteljesítők lehetnek.

Mindezeket összevetve a Barron’s összegyűjtött 9 darab olyan részvényt, amelynek 1,5-es a bétája (1-es béta jelenti a piaccal egyenlő volatilitást), viszont kiszűrt olyan cégeket, amelyek túlságosan el vannak adósodva az adósság/Ebitda ráta alapján. A kilenc részvény a következő:

Advanced Micro Devices (AMD)

EOG Resources (EOG)

TechnipFMC (FTI)

Helmerich & Payne (HP)

Micron Technology (MU)

Nvidia (NVDA)

Robert Half International (RHI)

Ralph Lauren (RL)

Ulta Beauty (ULTA)

A fent felsorolt részvények közül néhány esetében azért felmerülhetnek kétségek, például a Ulta bolti értékesítése valószínűleg 80 százalékkal esik majd vissza a Guggenheim szerint, ezzel szemben az online eladások fellendülhetnek. Rajvindra Gill a Needhamtől az Nvidiával kapcsolatban vetett fel aggályokat a cég autóipari kitettsége miatt, azonban továbbra is optimista a cég részvényeire.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images