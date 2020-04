Elképesztő összeesküvés-elméletek terjednek a koronavírusról

A leggyakoribb koronavírusos összeesküvés-elmélet talán az, hogy az új típusú koronavírust valamelyik nagyhatalom fejlesztette ki és / vagy szabadította el szándékosan a világon. Ennek az elméletnek az alapja az, hogy Vuhanban, ahol a vírus először bukkant fel, működik egy virológiai labor.

Nem sokat segít, hogy ebből az összeesküvés-elméletből sokan próbálnak politikai tőkét kovácsolni. Amerikában több lap, a Buzzfeed, a Zerohedge, a Washington Times, illetve több politikai szereplő, mint Rush Limbaugh vagy Tom Cotton szenátor is utaltak rá, hogy Kína szándékosan fejleszthette ki a Covid-19-et, Kínában pedig több helyi lap is az Egyesült Államokat vádolja, hogy egy olyan vírust fejlesztett, amely kifejezetten kínaiakat támad. Zshao Lidzsian, a kínai külügyminisztérium szóvivője nyíltan is megvádolta az Egyesült Államokat azzal, hogy „lehet, hogy az amerikai hadsereg” volt az, aki „Kínába hozta” a koronavírust.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3