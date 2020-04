Egyre többet tudunk a koronavírusról: ez a 10 leggyakoribb tünet

1. Légzési nehézségek

A nehézlégzés a Covid-19 legkomolyabb tünete, általában a fertőzés korai stádiumában jelentkezik, de nagyon súlyos következményei lehetnek. Nem feltétlen kell, hogy a nehézlégzés köhögéssel járjon, ettől függetlenül is érezhetünk a mellkasunkon nyomást vagy kékülhetnek az ajkaink, arcunk, ami oxigénhiányról árulkodik. Az amerikai járványügyi hivatal, a CDC azt javasolja, hogy ilyen tünetek jelentkezése esetén azonnal hívjunk orvost.

2. Magas testhőmérséklet

A koronavírus-fertőzötteknél sok esetben jelentkezik hőemelkedés vagy láz, de nincs egy „minimum” testhőmérséklet, melytől valakinél egyértelműen lehet tudni, hogy fertőzött. A testhőmérséklet napon belül is folyamatosan változik, az orvosok azt javasolják, hogy inkább a késő délutáni, esti órákban mért eredményre hagyatkozzunk.

Ha egyébként egyértelműen lázasak vagyunk, nem érdemes pánikba esni, hiszen számos fertőzés lázzal jár a koronavíruson kívül is, így a pontos diagnózis miatt mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.

3. Száraz köhögés

A száraz köhögés már sajátosabb tünete a koronavírus-fertőzésnek (de ismét fontos hangsúlyozni, hogy nem csak annak), viszont nem mindenkinél jelentkezik. A WHO 55 300 fertőzöttön elvégzett felmérése szerint a páciensek mindössze 33%-a küzdött ezzel a tünettel.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 24. A koronavírus három legfontosabb tünete

4. Hidegrázás

A hidegrázás szintén egy olyan tünet, amely minden fertőzöttnél eltérő intenzitással jelentkezik, a CNN egyik koronavírus-fertőzött bemondója arra panaszkodik, hogy éjjelente olyan erősen gyötri a hidegrázás, hogy hallucinál tőle. Előfordulhat viszont, hogy valakinél jóval kevésbé vagy egyáltalán nem jelentkezik ez a tünet.

5. Zavarodottság, fáradtság

A Covid-19-fertőzés esetén zavarodottságot okozhat az oxigénhiány, ezért ha különös fáradtságot vagy zavarodottságot észlelünk valakin, akinek netán még légzési nehézségei is vannak és / vagy kékülnek az ajkai, utasítsuk arra, hogy azonnal forduljon orvoshoz.

A WHO adatai szerint a koronavírus-fertőzöttek 40%-a tapasztalt fáradtságot, levertséget a fertőzés miatt, ez a tünet ráadásul fennmaradhat jóval a gyógyulás után is. Akár más tünetek esetén, természetesen a fáradékonyságot, zavarodottságot más is okozhatja, sok olyan embernél jelentkezhet például levertség, fáradékonyság, akik több hete nem hagyták el otthonukat a kijárási korlátozás miatt.

6. Emésztési zavarok

Ezt a tünetet viszonylag frissen társították az új típusú koronavírushoz, az első 200, azonosított, de gyógyult kínai fertőzöttön végzett utólagos kutatás szerint a betegek felénél jelentkezett emésztési zavar a fertőzés miatt. A kutatásból az is kiderül, hogy ezeket a pácienseket később diagnosztizálták, mint a légzőszervi problémákkal küzdőket és tovább is tartott, mire leküzdötték a fertőzést.

7. Kötőhártya-gyulladás

Több kínai és dél-koreai kutatás is igazolja, hogy nagyon ritkán, a koronavírus-fertőzöttek 1-3%-ánál tapasztalható kötőhártya-gyulladás is, a többi tünet jelentkezésével együtt így ez is egy intő jel lehet. A kötőhártya-gyulladást persze számos más kórokozó is okozhatja, ezért ezzel a tünettel mindenképpen orvoshoz fordulni.

8. Szaglás- és ízlelésvesztés

A szaglás és az ízlelés elvesztése lehet az egyik leggyakoribb tünet a koronavírus-fertőzötteknél, a King’s College London kutatói kiderítették, hogy a fertőzöttek 59%-ánál jelentkezik.

9. Fejfájás, torokfájás

A fejfájás és a torokfájás is ritkábban jellemző tünet, a kínai páciensek 14%-ánál jelentkezett a kettő közül legalább az egyik. Ha ilyen tünetünk van, esélyesebb, hogy a fejfájást a frontváltakozás vagy vitaminhiány, a torokfájást pedig megfázás, influenza okozza, a koronavírus-fertőzés akkor gyanúsabb, ha több más tünet is jelentkezik a listáról.

10. Orrfolyás

Az orrfolyás szintén egy kifejezetten ritka tünet, a fertőzöttek 5%-ánál jelentkezik. Az allergiaszezon kezdetével sokaknál jelentkezhet ilyen tünet, valószínűleg inkább erre az okra kell gyanakodnunk, ha orrfolyást tapasztalunk.

Összefoglalás

Fontos megjegyezni, hogy ezek a tünetek nemcsak a koronavírus-fertőzötteknél jelentkezhetnek, hanem számos más esetben is, még akkor sem feltétlen kell aggódnunk, ha egyszerre többet tapasztalunk ezek közül. Az internetes öndiagnózis és öngyógyítás helyett mindenképpen érdemes orvoshoz fordulnunk, ha azt gyanítjuk, hogy betegek lehetünk.