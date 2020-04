Koronavírus: megkezdte a Mol a sajátgyártású kéz- és felületfertőtlenítő szerek kiszállítását

Már a békéscsabai rendőrségre és a Békés Megyei Központi Kórházba is megérkeztek a Mol Hygi elnevezésű kéz- és felületfertőtlenítő készítményei.

Békéscsabán rendőrök pakolták ki a Mol sajátgyártású Hygi elnevezésű kéz- és felületfertőtlenítő szereit a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság épületénél a mai napon. A koronavírus elleni védekezés érdekében a cég megkezdte a Magyarországon hiánycikknek számító kéz-, és felületfertőtlenítő termékek gyártását. A vállalatcsoporthoz tartozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó Mol Lub Kft. mindössze két hét alatt állította át almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát.

Gyulán a Békés Megyei Központi Kórház raktárosa is átvette a Mol a sajátgyártású Hygi elnevezésű kéz- és felületfertőtlenítő szereit a kórház raktáránál.

A Mol egysége a nap 24 órájában, három műszakban megállás nélkül dolgozik és termeli ki a napi mintegy 50,000 literes mennyiséget, amivel a Mol jelentősen hozzá tud járulni a koronavírus okozta higiénés helyzet eredményes kezeléséhez.

A Mol terméke a WHO ajánlása alapján készült, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ a helyzetre való tekintettel rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott jóvá. A kézfertőtlenítőhöz szükséges etanolt magyar forrásból szerezte be a Mol Lub, így hazai beszállítótól, hazai cég állítja elő a hazai higiéniás termékeket.

A Mol Lub-ról

A Mol Lub 1907-ben kezdte meg működését, de mára a régió jelentős kenőanyaggyártó vállalatává fejlődött. A régióban található két kenőanyaggyártó üzemében, laboratóriumában, 10 értékesítési irodájában és 9 logisztikai központjában mintegy 500 főt alkalmaz. Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban a Mol Lub piacvezető a közlekedési és ipar kenőanyagok gyártásában. A világ 50 országában érhetők el a vállalat termékei. Több mint 100 ipari és 200 autóipari jóváhagyás és szigorú minőségbiztosítási rendszer garantálja a termék minőségét. A Mol Lub kft. a Mol-csoport tagja.

Címlapkép: MTI/MOL