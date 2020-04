MVM: Biztosított az ország energiaellátása

Minden szükséges lépést megtett az elmúlt időszakban az MVM Csoport annak érdekében, hogy a járványhelyzetben is biztosítsa az ország állandó energiaellátását. A nemzeti energetikai holding több mint 50 tagvállalatának mindegyike felkészült a jelenlegi helyzet kezelésére.

Megerősített biztonsági védelmet, illetve a korábbinál is szigorúbb beléptetést rendelt el az ország villamosenergia-ellátásának háromnegyedét biztosító erőműveiben az MVM Csoport az elmúlt hetekben. A szükséges esetekben új munkarendet vezettek be, illetve kialakították a bentlakásos munkavégzés feltételeit is a dolgozók számára, a járványhelyzetben is folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében. Az MVM Csoport energiatermelését, illetve a kapcsolódó műszaki szolgáltatásokat sok ezer munkatárs folyamatos munkája teszi lehetővé a jelenlegi időszakban is. A vállalatcsoport az elmúlt időszakban közel 150 ezer darab védőeszközt szerzett be dolgozói védelmére, többek közt szem- és légzésvédőket, illetve kézfertőtlenítőket. Az összesen mintegy 15 ezer főt foglalkoztató nemzeti energetikai holding munkatársainak mintegy 60 százaléka otthoni munkavégzésre állt át. Az otthonról dolgozókat rugalmas munkaidővel, illetve online pszichológiai tanácsadással és online, videós sportolási lehetőségekkel is támogatja a vállalat.

A hétköznapjaink biztonsága felértékelődött ezekben a krízisnapokban, cégcsoportunkra a fogyasztók maradéktalanul számíthatnak. Az energetikai szolgáltatások biztosítása nélkül a gazdaság nem tud működni, a lakosság nem képes létezni. Az MVM Csoport ezért a magyar kormány intézkedéseivel összhangban fokozatosan hozza meg azon döntéseit, amelyekkel folyamatosan biztosítható az ellátás, még az olyan kritikus időszakokban is, mint a mostani. Munkatársainkkal most is – ahogyan mindig – azon dolgozunk, hogy mindig, mindenhol rendelkezésre álljon a szükséges energia, mind a lakosság, mind a gazdaság számára, ezzel is támogatva a koronavírus elleni küzdelmet

– mondta Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A járványügyi helyzetre tekintettel az MVM Csoport már 2020. március elején meghozta azokat a rendkívüli intézkedéseket, amelyekkel biztosítja Magyarország energiabiztonságának stabil fenntartását, mind a lakossági, mind az üzleti fogyasztók számára. Az MVM Csoport évről évre folyamatosan teszteli és modellezi a lehetséges krízishelyzeteket, és az azokkal kapcsolatos problémákat, a most kialakult pandémiás állapotot ezért a szervezeten belül gyorsan és hatékonyan tudta kezelni.

A MAVIR ZRt. a magyar gazdaság működőképessége szempontjából stratégiai fontosságú vállalat, hiszen villamos energia rendszerirányítóként társaságunk garantálja Magyarország villamos energia ellátásbiztonságát. A MAVIR felügyeli és működteti a kritikus infrastruktúrának számító nagyfeszültségű villamos energia átviteli hálózatot, valamint összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal. Annak érdekében, hogy a koronavírus járvány miatt kialakult és sajnos még bizonytalan ideig fennálló pandémiás helyzetben is garantálni tudjuk Magyarország zavartalan villamosenergia-ellátását Pandémia Bizottságként is működő menedzsmentünk folyamatosan lépteti életbe a szükséges biztonsági és védelmi intézkedéseket, módosítja belső eljárásait. A kritikus munkakörökben, a központi vezénylőben, a távvezetékek üzemeltetésében, valamint az alállomásokon szolgálatot teljesítő, speciális szakértelemmel rendelkező kulcsmunkatársaink számára egyedi munkamenetet és hatékony egészségvédelmi programot dolgoztunk ki, kollégáink jelentős részénél pedig már március 12 óta otthoni munkavégzést rendeltünk el

– emelte ki Biczók András, a MAVIR Zrt. vezérigazgatója.

A Paksi Atomerőmű a nap 24 órájában biztosítja az ország villamosenergia-termelésének felét, ehhez pedig nélkülözhetetlen a blokkok biztonságos és folyamatos működtetést biztosító üzemeltetői, karbantartói, műszaki háttér és funkcionális támogató szakszemélyzet. A blokkjaink kiszolgálása ennek a speciálisan képzett, felkészült és tapasztalt szakembergárdának a folyamatos és összehangolt munkáját igényli, ezért már március elejétől intézkedéseket hoztunk munkatársaink egészségének védelme, a koronavírus megjelenése esetén a vírus terjedési sebességének csökkentése érdekében. Jelentősen csökkentettük az atomerőmű területén munkát végzők számát, minden olyan feladatot, amely a blokkok biztonságának fenntartásához, illetve a folyamatos üzem kiszolgálásához nem feltétlenül szükséges, későbbre ütemeztünk át. A prioritásaink és az alaptevékenységünk tehát a jelenlegi pandémiás veszélyhelyzetben sem változott, a kihívást leginkább az jelenti, hogy a feladatainkat úgy szervezzük meg és hajtsuk végre, hogy a kollégáink fizikai és mentális egészsége mindvégig megőrizhető legyen

– tette hozzá Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.

Az elmúlt hetekben a pandémiás helyzetre való tekintettel az MVM Csoport tagvállalatai a korábban kidolgozott krízishelyzeti intézkedéseknek megfelelően – a munkatársak egészségének megóvása, és ezzel együtt a magyarországi energiaszolgáltatások stabil szolgáltatási biztonságának fenntartása érdekében – olyan intézkedéseket vezettek be, amelyekkel hosszú távon, zavartalanul biztosítható a gáz- és villamosenergia-ellátás.

Az MVM Partner Zrt.-ben, mint az MVM Csoport kizárólagos villamosenergia-nagykereskedőjénél – támaszkodva cégünk hazai termelői portfóliójára és kiterjedt regionális jelenlétére is – minden nap azért dolgozunk, hogy Magyarországon folyamatosan, megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre az áram. Az ellátásbiztonság alapja a villamosenergia-rendszer stabilitása, vagyis a termelés és fogyasztás egyensúlyának biztosítása, amelyhez a rendszerszintű szolgáltatások piacának egyik fontos szereplőjeként a jelenlegi helyzetben is jelentősen hozzájárul vállalatunk tevékenysége, természetesen a szigorú járványügyi szabályok betartása mellett, folyamatos munkarenddel. Mintegy 120 kollégám elkötelezettségének köszönhetően a hazai egyetemes szolgáltatók és versenypiaci kereskedők számára is rendelkezésre áll a megfelelő villamosenergia-mennyiség akkor, amikor szükség van rá

– hangsúlyozta Czinege Kornél, az MVM Partner Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A mostani járványügyi időszakban az NKM-nek, mint felelős szolgáltatónak az ellátásbiztonság mellett ügyfelei és kollégái egészségének megóvása a fő feladata, ezért az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából személyes ügyfélszolgálati irodáinkat további rendelkezésig zárva tartjuk. Reméljük, hogy az irodák zárva tartásával, vagyis a személyes kontaktus kiküszöbölésével hozzá tudunk járulni a helyzet pozitív irányba terelődéséhez. Az ügyfelek ebben az időszakban elsősorban az online és digitális megoldásokat tudják igénybe venni az ügyintézéshez. Annak érdekében, hogy minél több ügyfél figyelmét felhívjuk az elektronikus számla előnyeire, április 2. és július 2. között új kampányt indítottunk. Azon kívül, hogy ezzel a környezetbarát megoldással ügyfeleink egy zöldebb jövőhöz járulnak hozzá, most a koronavírus okozta járványhelyzetben megnövekedett egészségügyi terhek enyhítésében is részt vesznek. A kampány ideje alatt a környezetbarát e-számlára váltó ügyfelek minden új villamos energia, vagy földgáz e-számla regisztráció után garantált 500 forint számlajóváírást kapnak, illetve az NKM Energia Zrt. ezzel egyenértékű további 500 forinttal támogatja a hazai ellátóközpontnak minősített Szent László Kórház alapítványát

– mondta Hiezl Gábor, az NKM Energia Zrt. elnök-vezérigazgatója.

