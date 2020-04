Száguldanak az amerikai tőzsdék

Nagyot emelkedett ma a magyar tőzsde, a BUX 2,4 százalékkal került feljebb. A blue chipek kivétel nélkül emelkednek, a legjobban 4,7 százalékos emelkedéssel az OTP teljesít. Miközben az elmúlt hetekben egyre jobb volt a részvénypiaci hangulat, az OTP kimaradt a raliból, ahogy a charton is látszik, a márciusi mélypont után tovább esett a bankrészvény árfolyama. Nem teljesen egyedi jelenségről van szó, van egyfajta általános undor az európai bankrészvényekkel szemben, de az OTP-nél egyedi tényezők is vannak: ahogy az államnál, úgy a befektetőknél is működik a 2008-as válság utáni reflex, a kormány a közös kasszához rendeli a bankokat, a befektetők meg beárazzák, hogy a bankok, így az OTP is tartósan állami sarcok nyomása alatt működik majd. Ma azonban az általános részvénypiaci felpattanás mellet jelentős emelkedést mutat a bankpapír, amely 2017 májusi szinten tartózkodik.