Tépik az európai tőzsdéket

A piacok globálisan nagy emelkedést mutatnak a zárás utáni kereskedésben, miután a chicagói egyetem kutatóinak legfrissebb jelentése szerint gyors javulást mutatott azoknak a koronavírusos betegeknek az állapota, akiket a Gilead remdesivir nevű készítményével kezeltek a klinikai tesztek során. Az érintett teszten 125 beteg vett részt. A Statnews úgy tudja, hogy lázas és légzőszervi problémákkal küzdő betegek közül csaknem mindegyik felépült egy héten belül. A zárás utáni kereskedésben nagyot ugrottak az amerikai indexek, a határidős indexek állása alapján a Dow 3,3 százalékos emelkedése mellett, az S&P 500 2,8 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,8 százalékot erősödhet. Az európai fronton is nagy emelkedést vetítenek előre a határidős indexek, a DAX 3 százalékot emelkedhet a nyitás után. A hangulatot az is javíthatta, hogy szakaszosan javasolja újraindítani a mindennapi életet az amerikai szövetségi kormány - jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön este a Fehér Házban a járványra vonatkozó intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján.