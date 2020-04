2 évbe is telhet mire új csúcsokat láthatunk a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Federated Hermes stratégája a CNBC-n arról beszélt, hogy 18-24 hónap is eltelhet addig, amíg az S&P500 a februári történelmi csúcsa közelébe kapaszkodhat vissza. Phil Orlando azonban hosszabb távon optimista, és azt is elárulta, hogy milyen szektorokban lát most fantáziát.