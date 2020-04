Kötelező lesz az arc eltakarása a budapesti tömegközlekedésben

Április 27-től csak kendővel, sállal vagy maszkkal az arcunkat eltakarva lehet felszállni a fővárosi közösségi közlekedési járatokra. Az új szabály életbe lépését megelőzően és annak első hetében több forgalmas csomópontban osztanak egészségügyi maszkot a BKK munkatársai, áll a BKK közleményében.

Csak maszkban, vagy egy kendővel, sállal az arcunkat eltakarva lehet felszállni a fővárosi közösségi közlekedési járatokra április 27-től, hétfőtől – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Ez a felelős magatartás szükséges ahhoz, hogy megvédjük önmagunkat és a többi utast is a fertőzésveszélytől, hiszen a koronavírus akár két hétig is lappanghat anélkül, hogy a tünetei jelentkeznének, és ez idő alatt könnyen megfertőzhetjük akár utastársainkat is, illetve mi magunk is megfertőződhetünk. Ez ellen pedig az arcunk eltakarása jelenti a kézenfekvő védekezést. Budapesten már rengeteg helyen – patikákban, drogériákban, akár online rendeléssel internetes áruházakból is – beszerezhető maszk, ugyanakkor ennek hiányában hasonló védelmet nyújt az is, ha az arcunkra helyezünk egy szájunkat és az orrunkat is eltakaró kendőt, sálat. A kötelező maszkviselést megelőző héten, és az elrendelését követő első napokban a BKK munkatársai 60 ezer egészségügyi maszkot osztanak szét ingyenesen több kiemelt fővárosi csomópontban. A kezdeményezéshez a Magyar Református Szeretetszolgálat is csatlakozik, és első körben 5 ezer, majd később további 25 ezer maszkot adnak térítésmentesen a közösségi közlekedést használóknak.

A közösségi közlekedési eszközökön való maszkviseléssel kapcsolatos szabályt a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében a környező európai fővárosok közül Bécs és Prága is bevezette már. A mindnyájunk védelmét szolgáló intézkedés betartására a közterületi FUTÁR-kijelzők, a járműveken pedig hangbemondás és a kihelyezett tájékoztató anyagok figyelmeztetik majd az utasokat, emellett a kötelező maszkviselésről a BKK ellenőrei és biztonsági őrök is tájékoztatást adnak – ők később az előírás betartást is ellenőrzik majd.

Budapesten, ahogy a járványveszély kezdete óta, továbbra is a lehető legsűrűbben, naponta fertőtlenítik és takarítják a járművek minden közösen használt felületét – beleértve a leszállásjelző gombokat, a kapaszkodókat, az ülőfelületeket, az ablaknyitókat – és a járművezetői állást is. Ennek és az április 27-től kötelező maszkviselésnek köszönhetően a közösségi közlekedés továbbra is biztonságos választás a fővárosi utazáshoz. A BKK ajánlja, hogy akit így is aggaszt a fertőzésveszély, hordjon magával kézfertőtlenítőt – ez mára már szintén nem hiánycikk itthon –, vagy hordjon kesztyűt.

A kötelező maszk-, sál- vagy kendőviselés szabályának betartásában a BKK az utazóközönség segítségét, együttműködését kéri, hiszen egészségünk megőrzése mindannyiunk érdeke. Továbbra is fontos, hogy lehetőségük szerint az utasok is közreműködjenek a megfelelő távolság tartásában a járműveken. A BKK a május elején kezdődő középiskolai érettségi vizsgák napjaira a normál munkanapi menetrend ideiglenes bevezetésével segíti majd a távolságtartást, ugyanakkor arra kérjük az utasokat, hogy a megfelelő védelem érdekében aki tudja, ezekben a napokban utazását tervezze a vizsgák időpontja előtti vagy utáni időszakra.

A közleményben arra is kitérnek, hogy a maszk hordásához tájékozódnunk kell annak megfelelő felvételi, levételi módjáról, fertőtlenítéséről.

Mielőtt felvesszük a maszkot, mossuk meg a kezünket meleg vízzel és szappannal, vagy fertőtlenítsük kezünket alkoholos kézfertőtlenítővel. Viselése alatt a maszknak folyamatosan fednie kell a szájat és az orrot. Amennyiben a maszk rendelkezik állítható orrpánttal, azt szorosan az orrgyökhöz kell igazítani. A maszk pontosan illeszkedjen az arc bőrére, ne legyenek nyílások a maszk és az arc között.

A maszk viselése közben kerülni kell a maszk megérintését, amennyiben mégis megérintjük, mossunk kezet, vagy fertőtlenítsünk. Amennyiben a maszk valamitől átnedvesedik, mihamarabb cseréljük.

A maszk eltávolítását hátulról végezzük. Fülünk mögül emeljük ki a rögzítő gumit, vagy kötözzük ki a tarkónál megkötött madzagokat. A maszk elülső felszínét tekintsük szennyezettnek, és kerüljük az érintését a levétel során.

Az egyszerhasználatos maszkokat ne használjuk fel többször, hanem dobjuk zárható szemetesládába! Amennyiben saját készítésű, vagy más szövetmaszkot használunk, helyezzük azt enyhén klóros vagy más fertőtlenítős vízbe, áztassuk benne 10 percig, mossuk ki magas hőfokon (60-90 fok), szárítsuk meg, és lehetőleg vasaljuk is ki az újabb viselés előtt.

A maszk levétele után mossuk meg a kezünket meleg vízzel és szappannal, vagy fertőtlenítsük kezünket alkoholos kézfertőtlenítővel.

Ma karácsony Gegely azt is bejelentette, hogy kötelező lesz Budapesten a szájmaszk viselése a boltokban.

Címlpakép: Matthew Horwood/Getty Images