Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád

Vásárlói, partnerei és üzleti tevékenysége későbbi folytatása érdekében csődvédelmet kért a hazai közösségi vásárlás oldala, a Bónusz Brigád. Tekintettel arra, hogy a koronavírus okozta gazdasági hatások miatt átmeneti fizetési nehézséggel küzd, és partnereknek tartozik, a gazdasági helyzetét tekintve viszont reális esélye van annak, hogy gazdálkodását rendbe tudja hozni, és képes lesz sikeresen tovább működni, indokolt volt a csődvédelem – derült ki a társaság közleményéből.

A társaság közleménye szerint a koronavírus-járvány rendkívüli helyzetet teremtett a világban és Magyarországon is. Az utazási- és egyéb szolgáltató szektorok bedőlése a Bónusz Brigádot is nehéz helyzetbe hozta. Mint ismeretes április első napjaiban a hazai piacvezető közösségi vásárlási oldal kevesebb, mint 100 partnerétől kért türelmet a számlák kifizetésével kapcsolatban. A felháborodott partnerek közül azonban néhányan a médiához fordultak azt híresztelve, hogy a Bónusz Brigád fizetésképtelen. A híresztelés és hangulatkeltés pánikhangulatot eredményezett, amelyben mind a vásárlók, mind a partnerek megrohamozták a céget a bónuszuk visszaváltását, vagy az anyagi követeléseik azonnali kiegyenlítését követelve. A Bónusz Brigád és a partnerei védelmének érdekében a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy csődvédelmet kérnek, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy a járvány okozta válsághelyzet alatt is folytassa tevékenységét és hogy tartozásait partnerei felé kiegyenlíthesse.

Mit jelent a csődvédelem a partnerek számára?

Azt, amit a Bónusz Brigád vezetősége korábban is kért: fizetési türelmet, illetve megegyezési szándékot a partnerekkel. A partnerek – akik közül sokan hosszú évek óta, van aki a kezdetektől a bónuszos cég ajánlatai között szerepel – ezért segíthetnek abban, hogy a cég talpon maradhasson.

Mit jelent a csődvédelem a vásárlók számára?

A járvány ideje alatt a bónuszok java része nem beváltható, hiszen a szolgáltatók nagy része bezárt. Ezért a bónuszok lejáratát meghosszabbították, azok későbbi időpontban lesznek beválthatók, illetve egyenleg formájában jóváírva. A bónusztulajdonosok sem maradnak kártalanítás nélkül, hiszen a Bónusz Brigád mint az elmúlt 10 évben mindig, most is a vásárlókért dolgozik. Míg korábban élmények széles tárházát nyújtotta, most a megváltozott helyzetre reagálva több lépést is tett, hogy segítsen:

elsők között indították el #maradjotthon oldalukat, ahol olyan ajánlatokat gyűjtenek össze, amelyek segítik a vásárlókat ebben a nehéz helyzetben is (tartós élelmiszer, maszkok, fertőtlenítők, otthoni sportolás, immunerősítők, stb.)

kinyitották a brigádot, elindították a Mentsd meg a kedvenc helyed programot, amire pár nap alatt 200 egyéni vállalkozó vagy mikro- és kisvállalkozás jelentkezett, az ő hosszútávú voucher ajánlataik már elérhetőek a www.bonuszbrigad.hu/mentsd-meg oldalon

Az előzményekről

A hvg.hu április elején arról írt, hogy a Bónusz Brigádnak fizetési nehézségei támadtak, a lap több olyan társaságot is megemlített, amelynek tartozott a cég. A Bónusz Brigád alapítója vitatta a fizetési nehézségeket, szerinte méltányosságot és haladékot kértek, kevesebb mint 100 partnertől.

Címlapkép forrása: Getty Images