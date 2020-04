Félhetnek a szaúdiak a negatív olajárak miatti amerikai szankcióktól

Az RBC elemzőjének véleménye szerint Szaúd-Arábiának politikai érdeke lehet további termelés-csökkentéseket végrehajtania, mellyel talán el tudná kerülni az Egyesült Államok várható szankcióit a negatív olajárak kialakulása kapcsán. Oroszország is valószínűleg, betarthatja a legutóbbi termelésvágási ígéretét. Az OPEC+ országoknak is egyre jobban fáj a jelenlegi olajpiaci krízis, mely akár politikai turbulenciákat vagy államcsőd közeli helyzeteket is okozhat.

A negatív olajárak megjelenését követően egyre nő a szaúdiakon a nyomás, hogy a legutóbbi történelmi rekord mértékű termelés-vágást követően további termelés-csökkentést hajtsanak végre. Nagyon úgy fest, hogy már Szaúd-Arábiának és Oroszországnak az olajháború mértékében talán már saját céljaikon is sikerült túllőniük, mivel valószínűleg ilyen drasztikus kereslet zuhanásra ők sem voltak felkészülve.

A szaúdiaknak már politikai kérdés is lehet akár további mélyebb termelés-visszafogásokat végrehajtani, mivel az Egyesült Államok akár szankciókkal is büntetheti az olajháború miatt a királyságot, mivel részben Szaúd-Arábia is felelőssé tehető az amerikai olajtípus, a WTI negatív jegyzésárainak kialakulásában.

Mindennek következtében az sem kizárt, hogy a szaúdiak termelése még akár 8,5 millió hordó/nap alá is csökkenhet, azonban ez a gázkitermelés visszafogását is jelentené már, melyre épp nyáron lenne szükség a növekvő légkondicionáló-használat miatt.

Oroszország is várhatóan tartani fogja az OPEC+ alku során megígért 2,5 millió hordó/napos termelésvágását, ugyanis egyrészt Putyin személyesen vett részt az amerikaiakkal való tárgyalásban az olajpiac stabilizálása kapcsán, másrészt Oroszországban is nehéz gazdasági körülmények várhatóak az elkövetkezendőkben, így a figyelem befele fordulhat.

Abból is látszik, hogy milyen messze van még május elseje, amikortól életbe lépnének a termelés-csökkentések, hogy májusban jelenleg terv szerint még 18 szaúdi tankerhajó fog beérkezni az Egyesült Államokba, ami valószínűleg nem fogja tudni hova tenni a rakományát, így tengeri raktározó hajókká fognak válni minden bizonnyal.

Az alacsony olajárak az OPEC+-nak is fájnak, ugyanis bár nagyon olcsón tudják a felszínre hozni az olajat, azonban a költségvetésük egyensúlya jóval nagyobb olajárat követelne. Nem is beszélve arról, hogy az április 12-én megkötött újabb OPEC+ alku következményeként a termelésvágások következtében csak tovább növekedett a fiskális egyensúlyokhoz szükséges olajár.

Így Szaúd-Arábia szempontjából a korábbi 77 dolláros olajárról 83 dollárra emelkedett az árszint, mellyel nullás lehetne a költségvetési egyenlege. Azonban rövid távon a szaúdiak jól viselhetik az alacsony olajárakat, mivel alacsony, körülbelül 30 százalék körüli GDP arányos államadóssággal rendelkeznek, és jelentős pénzügyi tartalékokkal.

Azonban a többi olajtermelő ország már jóval sebezhetőbb lehet, mely akár politikai turbulenciákat is okozhat egyes helyeken, főleg azon országok esetében, amelyek az olajbevételekből származó dollárt használták fel devizahiteleik törlesztésére. A leginkább érintett országok listáján Venezuela, Nigéria és Irán áll, de Mexikó és Brazília is bajba kerülhet ilyen alacsony olajár környezetben, főleg ha még a kitermelésük egy részét is be kell zárniuk. Mindezek következtében akár államcsőd szélére is sodródhat néhány ország az elkövetkezendőkben, ha ez az olajpiaci helyzet huzamosabb ideig fennmarad.

Mindeközben ma is óriásit esik a WTI, immáron a júniusi határidő, 15 százalékot veszített eddig az értékéből.

