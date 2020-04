Vegyes zárás Amerikában

Nem alakult ki határozott irány az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a CAC 0,2 százalékot erősödött, az angol FTSE 100 0,2 százalékos mínuszban jár. A magyar tőzsde emelkedéssel próbálkozik, a BUX 0,5 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek, a Richter és Magyar Telekom 0,5 százalékot esett, a Mol emelkedik, az OPT pedig felpattant, a bankpapír 4,5 milliárd forintos forgalom mellett 1,7 százalékos erősödést mutat.

Az Appeninn továbbra is szárnyal, tegnap jelentette be a cég, hogy a BDPST Zrt. arról tájékoztatta a vállalatot, hogy a 29,3 százalék szavazati jogot megtestesítő részvényeit értékesíteni kívánja, melynek érdekében megkezdte a potenciális vevők megkeresését. Érdemes emellett megemlíteni, hogy a múlt héten jelentették be, hogy szakmai befektető vásárolt tulajdonrészt az Appeninnben: tőzsdén kívüli ügylet keretében a Zinventive Vagyonkezelő Zrt. 18,33 százalékos tulajdonrészt vásárolt a társaságban.