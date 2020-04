A Molt is érintik az OPEC+ termelés-csökkentései

Azerbajdzsán komoly vállalásokat tett az OPEC+ felé, hogy jelentősen csökkenti termelését, melynek következtében az azeri ACG mező is kénytelen visszafogni kihozatalát, melyben már a Mol is tulajdonos. Becslés szerint 1000-3000 hordó/nappal csökkenhet a Mol termelése az OPEC+ ügylet miatt.

Ma 14 órakor a Portfolio online befektetői klubján szó lesz az olajárak jövőjéről, az OPEC+ megállapodásról és a Molról is.

Azerbajdzsán komoly vállalást tett az OPEC+-nak

Azerbajdzsán is komoly vállalásokat tett az OPEC+ májustól érvényes 9,7 millió hordó/napos termelés-csökkentése kapcsán, mely az azeri ACG mezőt is igen komolyan érinti, mint az ország termelésének nagyrészét biztosító olajmezőt az oilprice.com értesülései szerint, melyben a Molnak is komoly részesedése van.

Nagyon nem tipikus, hogy a nagy nemzetközi olajtársaságok termelését korlátoznák Azerbajdzsánban, sőt ilyen még eddig sosem fordult elő, azonban az OPEC+ felé bevállalt 164 ezer hordó/napos termelés-csökkentés máshogy aligha lehet megvalósítható.

Jelenleg 718 ezer hordó/nap az ország termelése, és 75-80 ezer hordó termelés-csökkentés érintheti ebből az ACG mezőt.

Az ACG mező 2019-ben 542 ezer hordó/napot termelt átlagosan, melynek operátora a BP.

Hogyan érinti mindez a Mol termelését?

A Mol termeléséhez az ACG mező 20 ezer hordó/napot adhat hozzá, így amennyiben arányosan csökkenne a Mol részesedése is a termelésben, akkor 15 százalékkal csökkenhetne a Molra jutó részesedés, azonban a termelésmegosztási szerződés ennél jóval bonyolultabb, de 1000- 3000 hordó/nap csökkentés érintheti erős becslés szerint a Molt.

A Mol 2019 év végi szénhidrogén-termelése 109,4 ezer hordó olajegyenértékes volt, mely az ACG tranzakcióval tovább növekedhet. Így összességében megállapítható, hogy a Mol teljes kutatás-termelés portfolióját igen kis mértékben érintheti az azeri kormány vállalása.

Nincs jelentős árfolyamreakció

A Mol árfolyama nem reagált jelentősen a hírre, egy százalék emelkedést mutat a hazai olajpapír jegyzése a tőzsdén.

Az ACG mező

Egy azerbajdzsáni termelőmezőbe (ACG) szerzett 9,57 százalékos részesedést a Mol még tavaly novemberben, illetve egy olajvezetékben (Baku-Tbilisi-Ceyhan, BTC) pedig 8,9 százalékos tulajdonarányt. Idén április 16-án zárta le az 1,57 milliárd dolláros tranzakciót, melyet a Chevronnal kötött.

A jelentős készletekkel rendelkező ACG mező a Kaszpi-tengeren található, ahol 1997 óta termelnek kőolajat és a világ legnagyobb tengeri kőolajmezőinek egyike. Az ACG operátora a BP, a termelés hat tengeri platformon zajlik, így a teljes termelés 2018-ban 584.000 hordó/nap szintet ért el. Az operátor becslése szerint a 2017. szemptemberi 2049-ig terjedő licensz hosszabbítást követően a kitermelhető földtani vagyon 3 milliárd hordót tesz ki.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images