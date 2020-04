Néhány brókercégnél már nem lehet olajjal kereskedni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Miután megjelentek a negatív olajárak, számos brókercég úgy döntött, hogy új pozíciót nem enged nyitni a problémás olajkontraktusokban, ugyanis az ügyfelek akár többet is veszíthetnek, mint a befektetett pénzük. Ezzel így az ügyfeleiket is védik, de nem utolsó sorban önmagukat is.