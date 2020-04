Tovább esnek az európai tőzsdék

A Mizuho elemzője, aki az elsők között mondta be a negatív olajárakat, most megint egy merész jóslattal állt elő, akár mínusz 100 dollárra is eshet a fekete arany jegyzése. A szakértők szerint csupán hetek kérdése, hogy beteljenek a világ tárolókapacitásai, így óva intik a befektetőket az olajügyletekkel kapcsolatban.