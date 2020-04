Amivel már sokan megégették magukat: ráborították az olajpiacot az amatőrökre

A profi befektetők nem véletlenül szokták kontraindikátorként használni a laikus lakosságot, amikor befektetési döntéseiket meghozzák. A hüvelykujj szabály ismét működni látszott, ugyanis hatalmas lakossági tőke áramlott a negatív árak megjelenése előtt az olajba fektető alapokba. Ha pontosan értették volna a hétköznapi emberek a reájuk leselkedő kockázatokat, valószínűleg nem vásároltak volna ilyen terméket, de biztosan nem ilyen mennyiségben.

A legendás április 20-a, amely bekerül a történelemkönyvekbe

Már aznap lehetett sejteni, hogy valami nem szokványos történik az olaj piacán, ugyanis az árfolyam egymás után ütötte az egyre alacsonyabb mélypontokat. Nem Yorki-i idő szerint reggel 7 órakor a májusi leszállítású WTI kontraktus már 28 százalékot esett, és már csupán 13,07 dollárt kellett adni 1 hordó olajért. 10 órakor már csak 11 dollár volt az ár, végül hihetetlen sebességgel 0 alá esett a jegyzés, a napon belüli mélyponton a -40 dollárt is elérte, majd végül -37,63 dolláron zárt az árfolyam. A kereskedők arról számoltak be, hogy konkrétan nem volt vevő a piacon, csak rengeteg eladó. New Yorki idő szerint Délután 2:08-kor fordult egész pontosan nulla alá a WTI jegyzése, és csupán pár perc kellett innentől ahhoz, hogy elérje a jegyzés a -40,32 dolláros mélypontját.

A világ profi olajkereskedői hitetlenkedve nézték a monitorokon a jegyzést, és sokan hibára gyanakodtak, azonban végül helyesnek bizonyultak a negatív árak. Még nem világos teljesen, hogy pontosan mi vezetett a hatalmas negatív árak megjelenéséhez, azonban valószínűleg az olajba fektető befektetési alapok is nagy szerepet játszhattak a kialakult helyzetben.

A negatív árak a gyakorlatban azt jelentik, hogy az eladók fizetnek a vevőknek azért, hogy szabaduljanak az olajuktól. Mégis hogyan fordulhatott ez elő, kérdik sokan:

Egyrészt beteltek a fizikai tárolók a WTI leszállítási pontján, az oklahomai Cushingban, és amennyiben kifutás előtt nem kerül lezárásra a kontraktus, akkor fizikailag át kell venni az olajat, azonban ez gyakorlatilag lehetetlenné vált a szabad tárolói kapacitások hiányában, így mindenki pánikban menekült, és adta el az olaj pozícióit.

A nagy olajba fektető alapok erre a folyamatra ráerősíthettek, ugyanis az ETF-ek nem fizikailag tartanak olajat, hanem határidős pozíciókon keresztül, melyet folyamatosan tovább görgetnek, mielőtt fizikai leszállításra kerülne sor. Így alapok is szerepet játszhattak a májusi kontraktus összeomlásában, ugyanis masszív eladók voltak, és cserében pedig vették a júniusi leszállítású olajat.

A lakossági befektetők általában a legrosszabbkor szállnak be

Rengeteg lakossági befektető döntött úgy a jelenlegi alacsony árak láttán, hogy nagyon jó befektetés kínálkozik az olaj piacán, amennyiben a világ kilábal a koronavírus válságból. A Bank of China-nak volt egy Olajkincs elnevezésű befektetési alapja, mellyel számos hétköznapi ember fektette megtakarításait hosszútávon az olaj árának emelkedésére spekulálva. Az alapnak az volt a reklámszlogenje, hogy az olaj már a víznél is olcsóbb.

A közvetlenül olajba fektetés egy bonyolult termék, nem annyira egyszerű, mint például fizikai aranyat venni, vagy részvényt, vagy akár kötvényt. A tárolási problémák okozzák a legnagyobb fejtörést,

ugyanis egyrészt nagyon sok helyre lenne szükség, hogy több millió hordó kőolajat eltároljon egy befektetési alap, másrészt mérgező gázokat bocsát ki magából az olaj. Így a fekete aranyba fektető alapok csak papíron tulajdonolják az olajat, amint fizikai leszállításra kerülne sor, eladják pozícióikat, és megnyitják újra egy távolabbi leszállítási határidőn. Emiatt teljesen máshogy működik egy olajba fektető alap, mint egy könnyebben tárolható áruba invesztáló, melynek megvannak a sajátos kockázatai, például, hogy akár negatív is tud lenni az ára.

Összességében 3700 lakossági ügyfél égethette meg magát a Bank Of China olajba fektető alapjával, mellyel mindent együttvéve 85 millió dollárt veszítettek el. Végül azon felül, hogy az alap elveszítette a befektetők összes pénzét, még 56 millió dollárt kellett kifizetnie a negatív olajárak miatt.

Ennek a befektetési alapnak az amerikai párja a United States Oil Fund (USO), melybe elképesztő mennyiségű 1,6 milliárd dollárnyi tőke áramlott csak az április 17-ével befejeződő héten, pont a negatív olajárak megjelenése előtt. Bár az alap szerencsés helyzetben volt, mert a zérus alatti olajárak esetén már nem tartott májusi határidős pozíciót, mivel hamarabb tovább görgette olajkontraktusait, azonban az április 20-i zuhanás igencsak megtépázta az alap árfolyamát, idén 80 százalékot esett a befektetési jegyeinek árfolyama.

Vizsgálódnak a hatóságok

A CME, amely tőzsdén a WTI-t kereskedik, már április 15-én tesztelte a rendszereket, hogy minden helyesen működik-e akkor, ha esetleg negatívba fordulna az olaj ára.

Tehát voltak, akik már előre sejtették a történéseket.

Harold Hamm, a Continental Resources elnöke vizsgálatot követelt az április 20-án történt negatív árak kapcsán, ugyanis véleménye szerint piaci manipuláció történt, vagy valamilyen számítástechnikai hiba. Bár a vizsgálatok még folynak a témában, azonban egyelőre úgy fest, hogy a CFTC nem talált manipulációra okot adó nyomot, így valós gazdasági és piaci hatások okozhatták a negatív árfolyamok kialakulását. A CME, a tőzsde a negatív árak kialakulását pont hogy a piac hatékonyságával magyarázta, abban a pillanatban a negatív árfolyamok jelentették a kereslet és a kínálat egyensúlyba kerülését.

Nyitott kérdéskör még, hogy vajon az Amerikai Energia Ügynökség (EIA) megfelelően tájékoztatta-e a piacot a cushingi tárolók telítettségéről.

Címlapkép: Tom Stoddart/Getty Images